（布城14日讯）我国骨痛热症疫情严重，从今年初的每週1600至1800宗骨痛热症病例，增加至最近的每週2302至2233宗，其中雪州的案例最严重，占全国病例的50%。

卫生部长拿督斯里苏巴玛廉说，骨痛热症病例从今年初的每週1600至1800宗，增至最近两週的2302至2233宗，明显有剧增的趋势，而骨痛热症病毒类型变种，也往往是导致骨痛热症病例增加的其中一个原因。

他特別指出，雪州的疫情最严重，佔全国病例的50%。因此，他促请雪州採取灭蚊行动，对抗骨痛热症、兹卡和基孔肯亚疫情。

苏巴玛廉今日在內阁会议后召开记者会时，如是表示。

柔1人带兹卡病毒

继新加坡近期发现2宗兹卡病例后，苏巴玛廉指出，该部在抽样检查中，发现我国有一名来自柔佛的人士是兹卡病毒带菌者，但这名人士並没有兹卡病毒的症状。

他强调，目前虽然没有药物能治疗兹卡病毒，惟人体的抵抗能力会控制病毒继续留在体內，因此这名带菌者体內的病毒会日益消散。

他说，卫生部对国內百人进行抽样检验，以检测是否有人感染兹卡病毒，进而发现上述带菌者。

他指出，我国自去年发现8起兹卡病例，就没有新的病例。

他称，新加坡自发生多起兹卡病例后，已將兹卡为「常態性」的传染病来防治，即该病毒隨时都会在当地发生。

出现症状速就医

苏巴玛廉强调，我国目前能做的就是展开积极防范工作，他劝请民眾一旦拥有兹卡病毒的症状，如发烧、身体、关节或眼睛疼痛、起疹子时，应立即到医院接受检查。

他称，由於兹卡病毒可以通过性行为传播，因此感染兹卡病毒者必须进行安全的性行为，即女性必须在2个月內採取安全性行为，男性则是6个月。

他指出，兹卡並非我国所面对的最大威胁，而最大的问题则是骨痛热症。

另外，针对檳城的少年遭霸凌至脑死一案，苏巴玛廉表示，只要该少年体內器官仍可良好运作，相关医院会一直使用仪器来维持该少年的性命，直至器官衰竭为止。