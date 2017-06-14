（吉隆坡14日讯）联邦土地发展局环球投资（FGV）风波掀起千层浪，《彭博社》报导分析，FGV风波让垦殖民对国阵政府不满加深，而这可能让即將领军进入第14届大选的首相纳吉，带来政治风险。

首相纳吉本月初才在部落格向全国垦殖民大派定心丸说，只要他是首相，垦殖民的福祉就会受到保障。不过，数日后爆发的FGV风波，让一个拥有5万成员的封闭面子书群组內怒气衝天，这个群组成员主要是垦殖民，他们都为该风波表示担忧。

该群组其中一名成员祖基菲里诺丁（57岁），是雪兰莪州的退休公务员，他的父母则是住在东海岸的垦殖民。他说，「关于这件事为什么会发生的流言已经流传开来，国阵政府恐怕会因为这个丑闻付出代价。」

延迟发放补助金

国內垦殖民向来是国阵政府票仓，但因为FGV从2012年上市迄今，股价已下跌62%，以及联邦土地发展局延迟发放补助金而感到生气。若是加上这一场风波，这恐怕对未来一年將领军应战第14届大选的首相拿督斯里来说，有所不利。

在全国222个国会选区当中，有54个议席是垦殖民为主的议席，在第13届全国大选当中，除了6个席位，全部都是国阵所贏得的席位。

纳吉政府除了让垦殖民享有可负担房屋、教育基金等福利，他也宣布派发500令吉给垦殖民家庭，让他们欢庆开斋节。FGV也会派发280令吉的股息，给拥有股份的9万5000名垦殖民。他也在5月宣布拨款5亿1000万令吉，让油棕小园主翻种。

彭亨瓜拉仙都州议员莎哈妮扎的选区以垦殖民为主，他们已经因为延迟发放补助而不满，在事情还没解决的时候，却又爆发这宗丑闻。

《彭博社》指出，雪州垦殖民再努丁末南（59岁）指出，现在这个局势，要维护政府实在很难。「我邻居一直问我，如果政府无法帮助我们垦殖民，那政府怎么靠得住？现在还发生了这些事情。」

垦殖民第二代也可能劝请父母不要投选国阵，51岁的再努丁再纳说，「我们可以影响父母亲的投票倾向。我们是受过教育的专业人士，我们知道现在发生什么事。」

不过，默迪卡民调中心主任依布拉欣则表示，虽然反对党增加走访垦殖区的次数，但他们的胜算仍然很小。

「他们缺乏有说服力的领导层，所以这方面国阵明显佔有优势。」