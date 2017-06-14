（吉隆坡14日讯）为了配合下月17日全面启用的第一捷运，并达到「一卡通行铁路公交」目標，大马基建公司宣佈，全新的Myrapid卡將纳入一触即通卡芯片，让持卡者自由通行捷运、轻快铁、单轨火车、双威快捷巴士与Rapid巴士系统，也能缴付过路费和停车费！

大马基建公司首席执行员拿督斯里阿兹米强调，2011年推介的旧Myrapid卡，只能在轻快铁、单轨火车、双威快捷巴士和Rapid巴士使用，考虑到第一捷运將在下月17日全面启用，因此决定提升Myrapid卡，让持卡者一卡通行所有铁路公交系统。

「旧Myrapid卡则从下月15日开始，不能再使用，因此我们呼吁现有的30万名持卡者尽快更换。」

「有了新的Myrapid卡，搭客从轻快铁或单轨火车等铁路系统，转搭捷运时，就不必改用一触即通卡，或浪费时间重新排队买票，舒缓服务柜檯或售票机的人潮，达到『一卡在手，通行无阻』的目標，而且新卡纳入一触即通卡的芯片，也可缴付过路费或停车费。」

他昨晚出席大马基建公司主办的媒体开斋晚宴时，如此表示，并指Myrapid新卡纳入了Rapid铁道公司的所有铁路公交和巴士服务，惟电动火车的票务系统则尚未提升，暂时无法使用。

阿兹米：新Myrapid卡让搭客「一卡在手，通行无阻」。

1个月內更换新卡

持有旧Myrapid卡的搭客，可从明日（本月15日）至下月15日期间，到所有轻快铁站、单轨火车站和双威快捷巴士服务柜檯，除了阿都拉胡贡轻快铁站，免费更换新卡，Myrapid特许卡如学生、长者和残障人士持卡者，则必须到中央艺术坊巴士总站的Myrapid特许卡中心更换。

旧Myrapid卡的金额將全数转至新卡，惟旧卡至少要有5令吉或其倍数金额，若仅剩2令吉50仙，就必须增值至5令吉、若有13令吉70仙，则必须增值至15令吉、若有17令吉，则必须增值至20令吉。

欲购买新Myrapid卡的搭客，可前往格拉那再也干线的占美清真寺站、SS15站，南北花园站、阿都拉胡贡站和阿拉白沙罗站，安邦/大城堡干线的汉都亚站、南湖镇站、安邦站、半山芭站和阿旺柏沙站，单轨火车的燕美站和武吉免登站，与双威快捷巴士的双威莫纳斯站。

民眾需缴付15令吉购买新卡，卡內有9令吉50仙金额，每次增值至少10令吉，7月15日后欲购买新卡的搭客，则可到所有轻快铁、单轨火车或双威快捷巴士站购买。

为了配合7月17日全面启用的第一捷运，大马基建公司推出新的Myrapid卡，让搭客「一卡通行」捷运、轻快铁、单轨火车、Rapid巴士和双威快捷巴士系统，也可用以缴付过路费或停车费。

捷运是否免费乘搭 首相决定

第一捷运次阶段服务（士曼丹至加影）將在下月17日正式启用，大马基建公司会否提供免费搭乘优惠，也成为搭客关注焦点，对此阿兹米坦言，需交由首相拿督斯里纳吉决定。

「其实现阶段我也不清楚，会不会有免费搭乘优惠，这是首相的决定，由他宣佈，如果首相要提供免费搭乘优惠，我们就会遵循他的意见。」

询及单轨火车系统自上月12日，以安全为由暂时不用新的4节车厢列车，改以2节车厢旧列车一事，阿兹米表示纯属无奈之举，目前正在检查列车安全性，也会邀请独立的第三方稽查，以確保安全性。

「目前仍无法確定几时才可修好，但我们绝不能让搭客承担任何风险，因此暂时停止使用，并以衔接巴士辅助，尽量减少搭客等候时间，希望搭客谅解与继续支持。」