（怡保13日讯）近期接连发生数宗电子召车服务负面事件，也敲响这类服务的安全隱忧，我国两大电子召车服务公司优步（Uber）及GrabCar强调，將持续检討及改善征聘司机的录取门槛，包括交由法定机构审查司机的背景，確保他们没有犯罪或危险驾驶记录。

GrabCar大马区域总经理吴士湘指出，近期发生的负面事件促使公司重新检討及加强录取司机的標准作业程序，所有应征者在通过在线课程及测试后，还需面对多一次面试，并接受犯罪前科及危险驾驶记录的审查，確保没有不良记录后才被录用。

「我们將继续监督司机的评分，依据Grab旗下司机评分制度，公司也將直接移除低于4.0星级评分（目前最高为5星级）的司机资格，少于4.4星级评分的司机，须重新被培训，假设司机的態度不获改善，驾驶资格將被取消。」

此外，该公司也计划在近期內，推出全新行车安全法，以防备旗下司机违规及减少司机与顾客发生误会的事件重演。

「Grab將在旗下司机的车上安装车载资讯系统（Telematics） ，以此监督司机的车速和有否危险驾驶，並以每週作出的报告审视司机的驾驶状况，提升行车效率及加强安全防备。这样一来，我们便能掌握司机行车情况。」

此外，提及Grab去年起已为女性司机免费安装汽车行车记录器一事时，吴仕湘指出，公司也有意为表现卓越的Grab 司机免费安装上述仪器，至于未来也不排除让所有司机都受惠。

为乘客装紧急按键

「不但如此，GRAB 也会把每位司机手机程序已有的紧急按键，扩展至乘客使用的手机召车应用程序內，好让乘客在发生紧急事故时即刻联络警方。」

另一方面，大马优步公司公关部透露，大马优步並不会因旗下司机发生了问题，重新推出甄选司机程序，不过，该公司会检討及加强原有的甄选程序，弥补不足之处。

「我们將检討原有的录取司机程序，同时向大马各机构和部门伸出橄欖枝，以及向全世界各地优步公司取经，务求改善大马优步的筛选司机程序。」

发言人指出，优步在甄选司机时，除了要求申请者符合基本准则，其实也有交由指定合作伙伴合法机构审查申请者有否犯罪及危险驾驶记录。

至于新的强化制度涵盖哪些范围，他则拒绝进一步说明。

该公司希望外界切勿以一竿子打翻一船人，以近来发生的电子召车负面事件，评估优步的整体表现。

「隨著电子召车科技日渐普遍，企图藉由该服务犯罪的个案其实是防不胜防。」