（八打灵再也14日讯）国家银行去年宣佈，配合提升服务，民眾需到银行更新转账卡，儘管更新期限仅剩下最后2周，惟尚有一小部分的持卡者还未到银行更换新卡。

国家银行去年宣佈，从今年1月起，將以输入个人识別密码（PIN），取代签名付账方式，信用卡或转账卡的持卡人需在去年12月31日前更换新卡，否则旧卡將失效，大批持卡者听闻消息后，赶往各大银行更换新卡，惟隨后，更换新卡的期限展延至今年7月，之后旧卡將失效。

如今，已进入6月的第2周，意味著更换新卡的期限只剩下最后2周，《东方日报》记者今日走访灵市的国民储蓄银行（BSN）、大眾银行、马来亚银行和丰隆银行巡视更换转账卡人潮，根据银行职员表示，去年更换新卡的消息发佈后，每日都有大批持卡者到银行换卡，银行內大排长龙。

料不会掀起人潮

受访银行表示，在宣佈更换期限展延后，虽然每日还有持卡者到银行换卡，但人数明显已减少，平均每日仅有5至7人，但相信还是有小部分的人还没更换新卡。

国民储蓄银行职员莫哈末罗兹兰表示，更换新卡的消息发佈后，的確有大批持卡者前往换卡，但近来换卡的人数已渐渐减少，平均每日最多只有7人，而一些大型的分行每日可能有超过10人去换卡，但预计最后2周也不会掀起换卡人潮。

「虽然银行、社交网络和报纸等各个管道都已大事传播，需要换新卡的消息，但仍有一小部分持卡者对此事毫不知情，有者是在消费付款时，才知道旧卡已经失效，再赶往银行更换新卡。」

「虽然没有確实的数据，但相信还是有一小部分的持卡者还未换卡。」

马来亚银行职员表示，相信尚有一小部分的持卡者还未换卡，可能是因为持卡者需从提款卡（ATM Card）换成为转账卡（Debit Card），让他们担心使用转账卡的安全性，因此迟迟还未换新卡，或许会等到最后一分钟才换。

丰隆银行职员则表示，公司也採取积极措施，即把新卡寄给持卡者，他们只需带著新卡到银行的机器激活卡，即完成换卡手续，因此相信大部分的持卡者已经更换新卡。

新卡寄到家 只需到银行激活

大马人民向来有「最后一分钟」的习惯，儘管从去年开始，持卡者已可到各大银行分行更换新的转账卡，但期限即將届满，尚有持卡者还未换卡。

为了方便持卡者到银行换卡，部分银行分行调整营业时，包括把营业时间延长至晚上8时，或在週六营业，或有银行甚至把新的转账卡寄到持卡者的住家，持卡者只需到银行机器激活新卡。

潘健鸿（31岁，销售员）直言，他知道持卡者必须到银行更换新卡，也知道期限是在今年7月，惟他还未到银行办理新卡。

「我没有收到银行的讯息和电邮，通知我要换卡，再加上我现在还可以照常使用银行卡，也没有面对什么问题，因此我还没到银行换卡。」

「我相信，不只是我一个人还未换卡，我打算等到7月时，看情形如何，再做打算，我目前持有2张卡。」

周民靖（19岁，销售员）表示，他仅持有一张银行卡，因工作的关係，迟迟还未到银行换新卡，可能到7月时再到银行换卡。

另外，杨丽丽（29岁，销售员）表示，她是去年赶在最后一分钟才到银行换卡，之后便宣佈展延期限，但相信大部分的人已经换新卡。

「换新卡后，感觉输入密码比签名更安全，因为任何人都可以冒签，但密码就不可隨便按，现在也可更放心使用转账卡。」