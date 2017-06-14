（吉隆坡14日讯）內陆税收局採取严厉行动追討欠税，昨日就有3人分別被带上推事庭面控，3名被告均表示有罪，被罚款1万7500令吉。

內陆税收局指出，首名被告何敏婷（手机店主），在《1967年个人所得税法令》第82（1）（a）条文下面对3项控罪，即在2010、2011及2012年课税年间，没有保存足够的公司贸易记录，如账目、优惠券及收据等。

该局今日发表文告表示，法庭在被告认罪后判处被告须缴付共7000令吉的罚款，分別为1500令吉（2010年课税年控诉）、2500令吉（2011年）及3000令吉（2012年）的罚款，若被告无法缴付罚款，將监禁3个月。

文告指出，在另一宗案件，被告莫哈末沙鲁（联昌银行財务顾问经理）因没有保存在2012、2013及2014年课税年的记录，因此抵触个人所得税法令第82（1）条文。

文告指出，被告认罪后被判处4500令吉的罚款，或监禁1个月。

第3名被告凯莱瓦尼（杂货店商）也因为没有保存2012年课税年足够的公司账目、现金簿、销售账、进货账、应收账款、应付账款等，在同一个法令条文下被控。

內陆税收局表示，被告也被控在接获內陆税收局的通告后，没有在指定的时间內提供公司的贸易记录，因此在两项控罪下被判分別1000令吉及5000令吉罚款，或2个月监禁。

內陆税收局指出，根据个人所得税法令第82（1）（a）条文阐明，个人若被判有罪可被罚款不少过300令吉以及不超过1万令吉，或监禁不超过1年或两者兼施。