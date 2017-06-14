（吉隆坡14日讯）今日上市的24只备兑凭单（CALL&PUT WARRANT）中，有8只大跌，並躋身下跌榜，其中更有3只备兑凭单触及跌停板水平，令市场费解。

巧合的是，这8只备兑凭单都是由澳洲麦格理（Macquarie）投行所发行的，而该投行今日也宣布暂停为11只备兑凭单进行撮合交易活动（market making activities），当中包括今日上市並跌停的SP500-HA（0656HA）、SP500-C9（0656C9）及SP500-H9（0656H9）。

这3只备兑凭单是佔下跌榜前3席的位子，分別挫跌30.5仙、29.5仙和29仙，至75.5仙、48.5仙和60仙。

根据该投行在大马交易所网站发布的文告，11只备兑凭单，除了上述3只標普500备兑凭单，其余8只为现有的指数认购凭单，分別是FBMKLCI-C1L（06501L）、HSI-C1A（06511A）、HSI-C1D（06511D）、HSIC1G（06511G）、HSI-C1J（06511J）、HSI-C88（065188）、HSI-C92（065192）及HSI-C94（065194）。

根据有发行备兑凭单的投行业人士向《东方財经》透露，麦格理投行今日发行的8只备兑凭单的价格大跌，主要是为有关凭单进行价格调整。

该名人士指，备兑凭单的发行价格是在一周前就已经制定，並提交给交易所，由於市场迅息万变，因此，发行投行一般需要在备兑凭单上市首日的首宗交易之前，进行一些调整，但在正式的交易前，这些凭单並未售出予投资者，因此，並没有投资者会因为这些调整而面对亏损。

「这与公司上市发售新股有別，投资者在首日交易前就以发售价格认购股票，並在首日交易时卖出，而卖出价格与发行价的差价，便是投资者的盈亏。」

因此他强调，「通常投行会在备兑凭单上市的1週至2週前，擬定备兑凭单的所有资料，以提交大马交易所，惟在备兑凭单上市首日，由於母股的价格已有所变化，因此投行会安排在首宗交易时作出调整，让真正的投资者以合理的价格交易。」

至於其他8只暂停撮合交易活动的凭单，则是已长期没有任何交易的凭单。

知情人士告诉记者说，这8只备兑凭单相信是因为转换价和如今股价已经偏离太远，加上期限將届满，因此预期不会再有投资者有兴趣进行交易。

由於麦格理投行是大马股市备兑凭单的主要做市商（Market Maker），而在这些备兑凭单乏善可陈下，投行便会停止这8只凭单的报价与交易。

他补充，投资者並不应该以首日的跌幅而恐慌，。

他强调，在价格合理化后，备兑凭单的走势將会尾隨母股的走势，即使母股价格在当日有变动，但备兑凭单因全日无交易而导致价格保持不变的话，该备兑凭单的买入价（Bid Price）也会被调整。

最后他指出，今年的投资者主要热衷於个股的投资证购凭单，而去年则倾向於恆生指数的备兑凭单，前年则是富时综合指数的备兑凭单，因此投行都会持续发行不同类型的备兑凭单来迎合市场。