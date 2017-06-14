（吉隆坡14日讯）马来西亚国家女篮队，昨晚在第一届大马篮总国际邀请赛，以68比53击退刚闯入今年8月份中国全运会青年组女篮决赛圈的上海宝山大华青年队，打响头炮。

赛后，大马女篮队主帅翁薪云在接受访问时表示，她虽然满意队伍的防守，但却不满意队伍出现25次失误，这有必要改进，因为在一场五五波的球赛中，过多失误就是致命伤。

翁薪云还透露出，女篮在此役中进攻速度加快，是受到了前往日本训练的影响，毕竟进攻快才能打乱对手的防守节奏。况且，女篮队每个球员都能够上阵，因此，每人平均只有5分钟上场时间，因此一下场就必须抱著跑田径的態度在执行进攻。

上海次仗险胜苏格兰

对於对手上海的评价，翁新云指出，对手有反映马来西亚的气候太热，很难適应，加上这是第一场的比赛，可能是受到影响。

本场比赛，马女在首节打出一波20比0奠定胜算，以28比10领先首节。平均年龄只有19岁的上海队在次节只得7分，以17比41落后上半场。

不过，大马队在第三节表现走样，上海趁机拉近差距，幸庆叶佛仪与黄美勤连中两记三分，马女以54比40领先前三节。

末节，大马队继续扩大优势，最终以15分优势战胜对手。此役，叶佛仪轰进最场最高的20分，彭慧萍也拿下12分和9个篮板；上海以周鈺妍获19分为最高。

值得一提的是，上海在今午迎战次仗，挑战苏格兰国家队。结果，前面三节均落后的上海，凭著末节打出一波19比13的攻势，最终以63比61逆转险胜，目前取得1胜1负的战绩。

上海全程轰进11记三分球，其中，包梦拿下15分、徐明新轰进4记三分球添上14分。苏格兰方面，蒂妮砍下全场最高的19分、艾丽则贡献14分和10个篮板。