（雅加达14日综合电）寻求创纪录7次登顶的大马一哥李宗伟，在週三的印尼羽球首要超系赛艰辛打响头炮！

面对29岁的印尼名门之后汤米.苏基亚多，34岁的宗伟鏖战62分钟，以13比21、21比10、21比18逆转险胜对手，保住对汤米的交锋15连胜。

卫冕冠军宗伟在次圈將遇上印度猛將普拉诺伊，后者以直落两局淘汰刚晋升为印尼一哥的小將京汀。

自印尼羽赛於1982年创办至今，宗伟与两位印尼名宿王阿迪和道菲，並列享有6次称霸男单的夺冠数最多纪录。

宗伟的八强潜在对手、中国奥运冠军諶龙轻取德国猛男祖伯勒，接下来將对战印尼「柯震东」乔纳登，后者以直落两局杀退中华台北的许仁豪。

自詡为「安赛龙」的里约奥运会铜牌得主埃瑟森，则在丹麦「內战」爆冷以1比2不敌霍尔斯特，惨遭一轮游。

无缘在8月的吉隆坡东运会作男单卫冕战的前国手张崴烽，將在稍后登场，对手是日本的★（土+反）井一將。

韩国世界一哥孙完虎在下半区顺利晋级次圈，其余名將如中国的林丹和丹麦的佐根申等至截稿时尚未登场。

男女双头號种子出局

男双方面，大马二號组合王耀新与张御宇以17比21、12比21向中国的刘成与张楠俯首称臣。马印跨国自由人陈文宏与亨德拉，则以10比21、26比24、23比21逆转险胜日本的远藤大由与渡边勇大，次圈挑战中国「双塔组合」李俊慧与刘雨辰。

获大马羽总重点栽培的小將诺伊祖丁与吴世飞，將在稍夜登场，与中华台北男双卢敬尧与杨博涵爭迎开门红。

印尼世界第一男双凯文与吉迪安，爆冷不敌丹麦强档金阿斯楚普与安德斯.拉斯姆森，继今年被波尔与摩根申双杀后，似乎患上了「恐丹症」。

在苏迪曼杯有惊艷表现的大马女双李明晏与邹美君，在首局一度以16比10领先、並握有3个局点的大好形势之下，遭中国强档陈清晨与贾一凡逆转，最终错失胜利。「凡尘组合」鏖战67分钟，以22比20、13比21、21比14击败「明艷组合」。

另一支大马女双林芸如与叶錚雯，则以18比21、21比14、12比21不敌日本8號种子田中志穗与米元小春。至截稿时尚未登场的头號女双温可微与许嘉雯成为大马独苗，「美女组合」的对手是香港的潘乐恩与谢影雪。

本届印尼羽赛並非里约奥运会冠军的「福地」，日本的女双金牌高桥礼华与松友美佐纪，在週三步上西班牙女单大满贯得主卡罗琳娜的后尘，先后止步首圈。

另外，由於中国次號种子鲁愷与黄雅琼在混双次圈退赛，意味著在週二打响头炮的大马「老少配」陈炳顺与白燕薇，將直闯八强，恭候队友吴顺发与赖洁敏或中华台北组合卢敬尧与姜凯心之间的胜者。