（古晋14日讯）诈骗案件日益猖獗，导致人民蒙受不必要的损失。对此，民主行动党古晋区国会议员张健仁特别助理俞利文医生呼吁砂拉越民众提高警惕，不要落入那些不切实际在短期内获取高回酬的投资计划。

俞氏今日通过文告表示，近日接获多宗投诉，指某公司最近推出一种投资互联网连接机器的计划，并表示将在古晋市提供“最快速的互联网连接”的机器，而市民亦可以支付最低每小时1令吉的收费来使用。

据受害者透露，这名代理表示这项计划是来自西马，他们以投资者将会获得高昂的利益和高回酬诱使他们加入并购买这些机器。同时，他们也表示承诺将“最快速的互联网连接”的机器安置于合适的地点，特别是教育机构，包括斯威本理工大学、马来西亚砂拉越大学、工艺学院和学校等。

受害者无法联络代理

受害者也向俞利文指出，该代理还声称这些机器可提供超过150米范围的互联网连接，即使用户在上课的同时也可使用互联网。此外，该公司还收取了许多受害者所缴付的3万令吉机器配备的投资金额，并承诺这些机器将于90天内收到。然而，经过6个月后都没有收到所谓的“最快速的互联网连接”的机器。他们尝试联络该项投资计划的代理至今却都无法取得联系。

俞氏也透露，早期投资该计划的受害者虽已获得机器，但他们表示该机器才开始使用就出现故障，不能提供所需的服务。除此之外，互联网连接也没有想象中的速度，所接收互联网的范围更是唯有站在机器旁边才能使用，与代理口中所说的可提供超过150米范围的互联网连接完全相反。

可通过国行查询公司

对此，也是行动党实旦宾区国会议员陈国彬国会助理的俞利文协助那些购买无线上网机器设备而受害的市民前往警局报案，并促请有关当局，包括警方及马来西亚国家银行对这件事件进行调查。

俞氏借此提醒民众对于任何不切实际的高回酬的投资计划须多加谨慎，可通过马来西亚国家银行即国家银行的金融消费者警示，根据国家银行列出的“未经授权和未获批准”的公司名单以及国行相关法律和规则进行必要的研究和检查。

俞氏呼吁若有更多这类投资骗局的受害者，应勇敢站出来，他乐意协助他们。