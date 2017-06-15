印度艾哈迈达巴德城（Ahmedabad）一名10岁的女孩哈妮（Honey Prajapati）星期一上学时，发现头部肿起来，无法依学校规定扎两个辫子，也不能披头散发到校，在权宜之计下，她只好把头发绑成马尾，不料却被老师认定她是「藐视校规」，而遭到体罚。

哈妮被要求一小时内要做出200次交互蹲跳，导致双腿肿胀，连站立都无法，最后送医治疗。

据《印度时报》报导，哈妮绑着马尾到学校后，被老师带到校长室附近，她立刻解释没有扎辫子的原因，但对方却不予以理会，并被指控是「藐视校规」，她只能接受体罚，双手抱头连续做200次的「起立蹲下」的动作，并得依照规定，在一小时内完成。

哈妮父亲表示，女儿回到家后一直再哭，一问之下才知道双腿肿胀，赶紧叫救护车将哈妮送医院治疗，「看着女儿再哭，我的心都揪起来了，她在其他学生面前遭到羞辱，这是多大的创伤。」

哈妮父亲送女儿到医院后，立刻向当地警局报案，并到学校抗议，要老师给个交代。地区教育局官员（DEO）Navneet Mehta表示，单位收到消息后，已到学校进行调查，会对学校所有负责的人采取行动，如果有必要，会向校方提告，诉诸法律。

面对体罚一事，校方回应，没有任何一位学生在学校做出超过8分钟交互蹲跳，更何况是一小时。要求体罚的老师指出，当时的确是有要求学生起立蹲下，而外传体罚一小时的消息是错误的，「每做完几组就会让学生休息，都有相隔时间分散体罚，每次时间不会超过30分钟。」

人体的骨骼肌（横纹肌）若剧烈运动、被重物长时间压住、长期卧床、烧伤，发生急速的损伤，肌肉细胞会坏死，就会罹患横纹肌溶解症，当大量有且有肾毒性的肌球蛋白渗入血液，会导致血尿、肾脏机能损伤甚至急性肾衰竭，严重会致死，死亡率达5成以上。