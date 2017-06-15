（本报诗巫14日讯）砂贸消局今天在诗巫展开检举行动，在一间修车厂起回7瓶4公升装，怀疑冒牌砚标引擎油，总值1090令吉。这是全砂第一宗。

“该局会持续展开行动，去所有的修车厂或汽车服务中心（有换引擎油服务的）检查。”

砂贸消局副局长阿都哈菲兹预估，还会有其他的修车厂有使用怀疑冒牌砚标引擎油，可能砂州各地都有这样的问题。因此，该局会展开全砂的检查行动。

他说，在佳节前夕，很多人驾车返乡前都会送去修车厂维修，有车厂趁机使用冒牌砚标引擎油。有车厂有冒牌砚标引擎油，也有正牌。因此，车主在换引擎油时不要离开，要看着修车厂工人换油，确保引换的引擎油是正牌的。

他是于今午4时在诗巫城市广场第二期斋戒月市集展开的检查行动后，向媒体出示所起获的引擎油后如此表示。

他也表示，砚标公司向该局做出投诉，今天在诗巫展开检查行动后，发现一间修车厂有怀疑假冒砚标的引擎油。这怀疑冒牌的引擎油，该修车厂已使用了4个月。

他警告车厂不要使用冒牌的引擎油。该局会采取严厉的对付行动。修车厂本身要确保使用的是正牌引擎油。

“使用冒牌引擎油是在欺骗消费者，我们不知道该引擎油的成份和品质，可能会损坏车子的引擎。”

他透露，使用冒牌引擎油，会被2011年贸消法令下被控，如果罪成，业者会被罚款最高50万令吉或坐牢3个月或两者兼施。

他吁请消费者要提高警惕，在更换引擎油时要认清车厂是使用正牌的砚标引擎油。

“比如，正牌的砚标引擎油背面字体与冒牌的不一样、正牌砚标引擎油盖子上面的SHELL字眼在弄湿后会不见，冒牌的就不会，正牌的在擦干后字眼又会浮现。还有，一瓶4公升的砚标引擎油是满桶的，冒牌的会少一点，从桶的旁边就可以看出来。”

他透露，冒牌引擎油的售价与正牌一样，但是成份和品质就不知道了。当局会把起获的7瓶4公升的怀疑冒牌引擎油送去化验。