如何洗手才亁净？有些人认为，热水比冷水的清洁效果来得好，但事实上真是如此吗？

一项美国研究显示，用冷水洗手，跟用热水洗手，清洁杀菌的能力其实没什么差别，相较于水温，人们反倒应该比较注意用肥皂搓揉手部的时间。

据《BBC》报导，此研究来自于美国罗格斯大学新布朗斯维克分校（Rutgers University-New Brunswick），针对冷、热水洗手的清洁效果进行研究，共找来20位受测者，手上皆沾满无害细菌，接着分别用15度、26度、38度的水洗手20次，且肥皂用量不等。

结果发现，水温不同及肥皂用量的差异，与清洁效果没有关系，反倒应注意搓揉泡沫的时间。

若用一般肥皂洗手，搓揉泡沫20秒比搓揉5秒更能减少细菌数量。但研究人员也承认，此研究规模太小，要确定最有效去除有害细菌的方法，仍须更多研究。

另外，报导更引述了世界卫生组织（World Health Organization）所公布的正确洗手步骤：

1.洗手时间正确来说要和唱2次生日快乐的时间一样长（约20秒）。

2.先把手淋湿，再用足够的肥皂去包覆整个手的表面。

3.手指头双双交叉，互相搓揉手掌。

4.手指头双双交叉，用手掌搓揉另一支手的手背。

5.搓揉手指。

6.搓揉手指指背。

7.揉搓大拇指。

8.用手指尖搓揉手掌，然后用热水或冷水清洗。

9.将手晾干，最好用一次性的纸巾擦拭。

10.最后，用一次性纸巾关闭水龙头。