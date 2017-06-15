（檳城15日讯 ）在优步司机涉嫌非礼越南籍女乘客案后，4名涉嫌殴打优步司机的华裔青年今日被援引刑事法典第147条文（暴动）控上庭，4名被告否认有罪，推事凯特琳允许4人各別以6000令吉保释候审。

4名被告分別为越南籍女乘客的丈夫张秋明（37岁，译音）、伍春朋（32岁，译音）、郭义达（32岁，译音）及黄国良（27岁，译音）。

4人被控于6月7日下午3时左右，在冷当垄尾路发生骚乱，致伤司机莫哈末苏克里，抵触刑事法典147条文（暴动），一旦罪成，监禁最高2年或罚款，或两者兼施。

4人的代表律师陈玥錆指出，首名被告张秋明是一名技工，与妻子育有2名孩子。至于第2被告伍春朋单身，是一名厨师；第3被告郭义达及第4被告黄国良都单身，均是装修师傅。

她说，事发后，互联网已疯传围殴优步司机的视频，而4名被告並没逃走，反之前往最临近的警局自首。被告在这期间也非常配合警方的调查，並且今日皆出庭面控。

她也说，若被告获准保释，4人非常愿意每週到警局报到。

推事凯特琳较后允许4名被告，每人以6000令吉保释金及一名担保人保外候审，同时4人必须每週一到警局报到，案件展至7月18日过堂。

优步司机涉嫌非礼女乘客案件是6月6日下午3时56分发生，女乘客指优步司机从垄尾接载她前往鸭加路途中，在车上脱裤、露宝，还抓女乘客的手去触摸其下体。

她较后向丈夫透露此事，女乘客的丈夫要求她隔日再电召该名司机。司机抵达后，隨即遭女乘客丈夫及其他友人以棒球棍殴打。

警方事后逮捕优步司机、越南女乘客及7名华裔男子调查。

其中越南籍女乘客虽与首名被告结婚，但没取得居留权，逾期逗留在马来西亚，而在移民法令下被扣留。另3名华裔男子因没涉案，已获释。

至于涉嫌非礼越南籍女子的司机莫哈末苏克里已在週二遭提控上庭，而他否认有罪。