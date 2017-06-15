（本报泗里街15日讯）独居乐龄华裔男子返家途中，未知何故倒毙在距离住家约40米处路旁干涸水沟里。

死者已被证实是今年67岁的黄振钦（译名），来自泗里街双溪泗铎坡。

泗里街警区主任玛朱苏警监向媒体证实此宗死亡事件时表示，警方是于昨日上午10时05分左右接获一名友族男子报案，指在距离泗里街巫叻路路口约12公里处的路段路旁，发现该名男子倒卧在路旁干涸水沟中，不省人事。

“警方赶抵事发地点调查时，发现死者身着深蓝色短裤，上半身赤裸平卧在地上，已经没有气息。同时，警方在死者右肩找到一件白褐色相间的短袖衬衫。”

他说，警方在检查死者遗体时发现，该男子两脚侧及腿部发现脱皮及严重发红痕迹，疑因疾病所致。

“另外，在死者后脑勺皮肤上有轻微伤痕，可能是死者跌倒时所致。除此之外，死者身上没有发现其他可能导致致命的伤痕。”

玛朱苏警监透露，警方在进一步检查过程中，也在死者右后裤袋内发现一个塑料袋，内有死者身份证及现金470令吉。同时，还在死者身边不远处发现装有食品的黑色塑料袋。

“经过调查，警方证实死者确实曾于昨日上午9时左右，徒步前往2公里处的杂货店购买上述食品。死者相信是在购物后返家途中，经过一处正在施工中的泛婆道路工程，高2.9米陡峭路段时发生意外。事发地点距离死者住家大约只有40米，而且死者是一个人居住。”

死者遗体目前已停放在泗里街中央医院停尸房，等待法医解剖以厘清真正死因。同时，警方暂时将此起事件列为突然死亡案件处理。