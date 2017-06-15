（本报诗巫15日讯）银行经理黄政贵命案继审，控方律师副检察司莫哈未菲拉尼斯吉今早，针对案发现场、案发后呼救救援等问题盘问被告林咸慈，而林氏坚决认定她之前的在辩方引述下做的证词，逐一反驳控方的提问。

今早9时开始的审讯，副检察司先引导被告重述案发经过，之后以“同意”或“不同意”作答方式要求被告回答控方所提问的。

控方数次征询林咸慈是否同意控方提出，她（林咸慈）无翔实讲述案发经过、蓄意拖延时间、掩着儿子的嘴避免惊扰凶徒及邻居、擦拭掉血迹的说法。林氏给出的答案皆是：坚持不同意。

控方一度直接盘问她（林咸慈）同意与不同意，由于是计划中的一部份，当死者黄政贵重伤流血时、她（林咸慈）无施于人道援助。坐在证人栏里的林咸慈用坚决口气说：她彻底不同意此说法。

警方侦案人员于案发当晚在事发现场起回的蓝色凳子，今早成了控方盘问环节的焦点之一。控方律师借着蓝色凳子为主轴，重新向法庭阐述警方侦案人员绘出的案发现场图。之后，控方律师提出，当晚住家后门无上锁、厨房门无上锁、主卧房房门无上锁、把蓝色凳子置在事发时的位置上，皆是作案策略。被告反驳此说法。

林咸慈今早，对应控方律师连番数次的“同意”仰“不同意”的提问，皆淡定作答，而且作答声清晰。

甚至当控方律师抛出『与人共谋、唆使他人行凶』犀利提问时，林咸慈同样说她不同意如此的说法。

林咸慈更高声告诉法庭，她爱她的丈夫黄政贵，且压根儿对张晋源无情意。