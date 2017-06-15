（本报古晋15日讯）筹备长达5年，片长50集的《黄乃裳》（或称“钦犯第十一”）电视连续剧，将于今年底在中国、马来西亚以及新加坡开拍。其中，古晋与诗巫，将是此电视连续剧的重点拍摄与取景地点。

此部连续剧总顾问张守祥、香港枭灵国际（控股）集团董事局主席张晓灵及该集团副总裁池敬嘉，特于昨午飞来古晋，并将于明天飞往诗巫，为此连续剧的拍摄进行前期准备工作。

张守祥是原福州市人大常务副主任，他也曾任闽清县县长、县委书记。古晋巴达旺福州公会主席甲必丹拿督刘思乐特于昨晚在此间设宴，为3人接风。

香港枭灵国际（控股）集团董事局主席张晓灵披露，这部《黄乃裳》电视连续剧是由该集团属下子公司福建桃园文化传播有限公司投资。

他说，目前中国河北广电集团与中国福建广电集团也对此连续剧的制作深感兴趣，而且已做出积极应响，有意成为联合拍摄单位。

也是《黄乃裳》电视连续集出品人兼总制片人的张晓灵希望，此部连续剧的制作与拍摄，亦能在马来西亚取得积极响应，尤其希望能与有兴趣的马来西亚制作单位合作，在“一带一路”的推进下，共同在电视剧领域创造中马合作关系。

张晓灵也是香港一带一路国际促进会主席，福建桃园文化传播有限公司董事长。

筹备5年 去年获批文开拍

与此同时，香港枭灵国际（控股）集团副总裁池敬嘉披露，此部电视连续剧已筹备长达5年，并于去年获得中国广播电视局的批文，允许开拍。

也是《黄乃裳》电视连续剧编剧兼执行制片人的池敬嘉说，此连续剧已定于今年底开始拍摄，且定在福州闽清开机。其中，在中国与马来西亚的拍摄工作，各占有五份之二，而五份之一是在新加坡拍摄。

他披露，目前他们已开始在进行拍摄前期的准备工作，包括将在中国召开新闻发布会等，并且将在今年底正式投入拍摄，预计半年内可完成，之后需要3个月的后期工作。

古晋与诗巫取景

他说，在拍摄期间，将有2至3个月是在马来西亚进行拍摄，包括在古晋与诗巫。

据悉，黄乃裳电视连续剧的艺人阵容庞大，皆是中国著名演员，其中包括电视剧主人翁黄乃裳，将由中国国家一级演员陈宝国饰演，他曾凭着《赤橙黄绿青蓝紫》获得首届中国电视金鹰奖最佳男主角奖，凭借警匪剧《公安局长》获得第21届中国电视金鹰奖观众喜爱的男演员、凭着历史剧《汉武大帝》获得第25届中国电视剧飞天奖优秀男演员奖、第11届中国电影表演艺术学会金凤凰奖表演学会奖、凭借电视剧《茶馆》、《钢铁年代》再次获得第28届中国电视剧飞天奖优秀男演员奖、凭借《大宅门1912》获得第13届华鼎奖最佳男主角奖等。

其他参与演出的著名演员，包括了中国的潘虹、马少骅、郭凯敏、穆亭亭、袁晓颖、胡原君、岳丹阳，以及好莱坞演员吴育刚等。

此剧导演是康洪雷，他是中国国家一级导演，曾获得金星奖、金鹰奖等奖项。他是于1979年就读内蒙古艺术学校话剧表演专业，1996年正式调入内蒙古电视台制作中心任导演至今。1985年开始拍电影，在影视圈内，摸爬滚打数十年。从副导演到导演，整整奋斗了12年，他当副导演时的主要作品有电视连续剧《水浒传》、《笑傲江湖》、《燕子李三》、《东方商人》、《沟里人》等。后来独立执导了《激情燃烧的岁月》、《青衣》、《有泪尽情流》、《民工》、《士兵突击》、《一针见血》和《未路天堂》等。

预算整个制作费一亿人民币，是一部近代传奇连续剧。此连续剧共有50集，每集45分钟。由于黄乃裳曾被慈善太后列为“第十一名钦犯”，所以此连续剧或称《钦犯第十一》。

征聘本地人参与拍摄

在拍摄期间，他们将拉队到来古晋与诗巫。同时，制作队伍也将会征聘本地人参与拍摄工作。

池敬嘉也披露，今次他们前来马来西亚，主要目的除了是为该连续剧做好拍摄前期的准备工作之外，也希望能与本地侨领及华侨一起探讨黄乃裳的历史故事，并听取大家宝贵的意见。

同时，更希望能与马来西亚各相关部门或电视台取得合作与配合，让《黄乃裳》电视连续剧，除了在中国电视台上映之外，也能在马来西亚电视台放映，包括配上英文或马来文字幕，因为这是一部华语电视连续剧。