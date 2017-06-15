（新加坡15日讯）新加坡已故建国总理李光耀儿女之间的爭执升级，女儿李瑋玲在今日凌晨再度开炮，在个人面子书贴文声称长兄李显龙及长嫂何晶並不適合当总理及总理夫人，並强调这不是一件家事，若只是家事，她並不会选择公开。

针对新加坡內阁秘书陈基荣昨日澄清，身为新加坡总理的兄长並没有参与內阁有关部长级委员会的討论，李瑋玲对此回应，上述部长级委员会的成立，不可能没有得到李显龙的的默许同意和批准。

「私人的家事不会涉及成立秘密的部长级委员会来得到你想要的。 」

李瑋玲今日凌晨12时19分，在面子书发出上述贴文。

今日凌晨1时18分，她再度发表贴文指出，位于欧思礼路38號的房子是其父母买下，因此故居的命运应由他们来决定。

同时，她强调，其父亲多次告诉他们家庭財產，如果上述房子被卖掉，是没有必要將房子所卖的款项捐献给慈善机构。

李瑋玲也透露，李显龙给李显扬开出的售屋条件是，李显扬除了必须付他市价，还必须另外拿出一笔相等于市价一半的款项捐做慈善。

她直言，李显扬不同意李显龙处置房子的做法，所以李显龙「惩罚」他。

李显龙和李显扬曾在2015年12月4日发表声明说，他们同意各自捐出相等于欧思礼路38號的房子，以一半市值的金额，作为慈善用途。

根据之前报导，李光耀的愿望是希望在他过世后，欧思礼路38號的房子马上拆除。如果李瑋玲选择继续居住，房子也必须在她搬出后马上拆除。

李瑋玲及李显扬在2015年公开李光耀遗嘱有光处理故居的內容，强调父亲在晚年时曾数次要求新加坡政府保留在他去世后拆除故居，以免成为「供人崇拜的遗跡」。

李瑋玲也在贴文中透露，她目前在苏格兰旅行，互联网连接不稳定和缓慢。

另一方面，李显扬接受《海峡时报》访问时表示，他和妻子林学芬（59岁，律师事务所合伙人）正准备离开新加坡，但还不知道什么时候走，也不知道会去哪里。

担任新加坡民航局主席的李显扬说，新加坡是他的家，他在公共和私人领域都有贡献，要不是觉得问题严重，他也不会选择离开。

「从过去2年的生活来看，我觉得这里不是一个我能够继续生活的地方，至于其2名儿子，他们没有跟他同住，这由他们自己做决定。」

李瑋玲及李显扬昨日凌晨將一份6页声明联合上载至面子书，直言对长兄李显龙失去信心，並指责李显龙利用总理一职处置李光耀故居，扶持儿子上政坛，两人坦言对新加坡的未来感到担心。

目前与家人在国外度假的李显龙发表声明否认这些指责，並对弟妹选择公开家中纠纷的做法感到非常失望。