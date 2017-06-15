（吉隆坡15日讯）华裔妇女面对脱髮问题而前往护髮中心求助，孰料在前后多次缴付逾26万令吉后，却被皮肤科医生告知根本没有脱髮问题！

现年47岁的周小姐（来自双溪毛糯，稽查师）指出，护髮中心告知她的头皮有细菌，因此必须进行更多护髮疗程，她因此在担忧下前往咨询皮肤专科医生，才获知真相。

「皮肤科医生告诉我，我並没有脱髮问题，头皮也没有细菌，而我会脱髮纯粹是因为压力所致，並非头皮出现问题。」

不仅如此，周小姐的一名56岁的姐姐也一同前往护髮中心治疗，缴付逾3万令吉的护髮疗程，两姐妹共缴付超过29万令吉，最终发觉有问题后向灵市警方报案。

周小姐今日偕同姐姐向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐投诉，希望可以籍此警惕民眾。

她说，她是在2016年年底在查阅电邮时，发现一封来自雪州某护髮中心的促销电邮，因此与姐姐一同接受护髮疗程。

「对方在检查我的头皮后，就游说我们购买各种护髮疗程，强调会让我髮质变好，我因此多次通过支票、信用卡及分期付款方式，购买总值达26万4048令吉的各种配套。」

她表示，在前后进行护髮疗程高达31次后，在今年5月2日，护髮中心告知她头皮有细菌，因此必须再签另外一个配套，她慌张之下寻找皮肤科医生，才获知真相。

「我因此要求护髮中心退款，但对方不仅拒绝，还要求我再签更多护髮配套，最终我只好向警方报案。」

张天赐指出，该部门法律顾问郭朴进与梁柏耀律师將会协助事主，以透过法律途径进行追诉。

他表示，2名女事主均是在痛苦与压力下签订护髮配套，但实际上事主並没有面临这些问题，因此该部將会协助2名事主。

根据统计，该部在去年共接获11宗相关投诉，事主都是女性，投诉事项与护肤、美髮或健身配套等有关的消费者投诉，但却是首次涉及那么大的损失金额。