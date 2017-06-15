（吉隆坡15日讯）自称为拿督並骗財骗色的叶姓男子终於落网，原来他从事拉电线的工作，並没有任何尊贵头衔！

吉隆坡刑事调查组主任鲁斯迪高级助理总监透露，警方在接获2宗投报后开案调查，並在本月14日傍晚6时15分逮捕涉案嫌犯（37岁）。

经调查后，警方证实嫌犯並没有拿督头衔，而是在大厦內经营拉电线的工作。

延扣6天

鲁斯迪也指出，首名投报的受害者是30岁的华裔女子，她是在去年3月6日遭到嫌犯非礼，但事隔一年之久，才於本月9日报案。警方援引刑事法典第354条文展开调查。

至於第二名受害者则是25岁的华裔女子，则是在今年5月4日受到侵犯，並在本月14日报案；而警方是援引刑事法典第377CA（以阴茎以外的「物件」插入受害者阴部或肛门）条文，进行调查。

嫌犯被延长扣留6天至本月20日，以协助警方进行深入调查工作。

虽然警方表示仅接到2宗投报，但根据马来西亚人民社警主席关志庭透露，受害的女性多达23人！

根据报导，嫌犯自称拿督级人物，仅以手机通讯「微信」就成功相约女子外出，短短一年內下药迷姦15女子，部分受害者更被拍下裸照勒索。

该骗子曾以介绍工作、购买保险或外出聊天为由邀约受害者，此后將对方带往旅馆，强姦她们及拿走其重要物品。

更甚的是，这名「拿督」也经常以週转不灵为由，向受害者借钱。

据悉，其中一名受害者疑因遭对方骗走其用以医治母亲的3万6000令吉医药费，而造成其母亲无法接受治疗去世，导致受害者患上忧鬱症，一时想不开，於去年已自寻短见离世。