在推特上被美国总统特朗普封锁不用花太多力气，只要一直批评或嘲笑他就行了。恐怖大师史蒂芬金（Stephen King）就在推特上说特朗普封锁他了，正考虑要不要把帐號砍掉重练时，《哈利波特》作者J.K.罗琳大方伸出援手：「我会截图给你！」

恐怖大师史蒂芬金被美国总统川普封锁推特，J.K罗琳表示可以把推文截图给他。

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，史蒂芬金对特朗普的批评声浪没有断过，写出畅销恐怖小说「鬼店」（The Shining）、「魔女嘉莉」（Carrie）的他曾推文说：「特朗普当总统对我来说比什么都可怕」，史蒂芬金也常对特朗普的推文开骂。

史蒂芬金

结果特朗普真的封锁他了。史蒂芬金发推：「特朗普封锁我，我看不到他的推文了，我是不是要把这个帐號砍掉啊？」哈利波特作者J.K.罗琳（J.K. Rowling）则说：「我没被封锁，我会截图给你！」

J.K.罗琳

对於反特朗普阵营来说，被特朗普封锁已经被视为一种骄傲的象徵，还在推特上引发一波標籤热潮「#blockedbytrump」，一些左派人士会跟特朗普的推文针锋相对，被特朗普封锁就表示他们贏了：因为他们的意见传出去了，並成功让总统，或至少是管理特朗普帐號的人感到心烦。

《哈利波特》作者J.K.罗琳

对罗琳的慷慨支援，史蒂芬金回覆：「谢了！或许这只是个恶作剧罢了，不过无论如何，至少我都还看得到彭斯（美国副总统）的帐號，哈哈哈哈！」

Stephen King是恐怖小说殿堂级作家，作品销售超过3亿5000万册，而笔下数十个故事被改编成电影，不少都成为卖座之作。