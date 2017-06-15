昔日「飞轮海」成员之一吴尊，有著阳光帅气的外型加上健美体格，令不少粉丝为之疯迷。婚后多將生活重心放回家庭的他，14日晒出一张替父亲庆生的照片，想不到父亲逆龄的高顏值让网民全惊呆，无疑证实一家子都是神基因。

吴尊14日在微博上写下：「今天是爸爸71岁生日…只希望他开心和健康。」感谢父亲37年来的养育之恩，近几年多了两个宝贝孙子陪伴，就是献给父亲最珍贵的礼物。接著吴尊贴出一张庆生的照片，父亲握著两个宝贝孙子的手一起切蛋糕，脸上满是喜悦，享尽天伦之乐。

吴尊的爸爸吴景添（中）14日庆祝71岁生日。

网民们除了祝贺吴尊的爸爸生日快乐外，更注意到他惊人的顏值，有著和吴尊一样的標緻脸蛋、挺鼻，皮肤上也没有太多皱纹，外表年龄根本只有40几岁，完全看不出已经71岁，让大家忍不住大讚「真是一家顏值都高，终於知道为什么吴尊这么帅了」、「深深怀疑吴尊七十多的时候也会跟现在一样」、「全家都是高顏值外加不老童顏」。

吴景添在汶莱经营地產公司，范围横跨中国与汶莱2国，是当地的地產大亨，大伯吴景进则是汽车代理的董事，每年销量占全国1/3，是汶莱的十大富豪之一，更被王室封「宫廷大臣甲必丹」，社会地位非常高，吴尊家族，在汶莱除了有钱还有地位，更和汶莱苏丹是世交，属於名副其实的贵公子。