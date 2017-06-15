台湾新北市一名连姓男子因为失业缺钱，又不忍年幼的女儿没钱吃饭，今年3月挺而走险到超商打劫，且连男在行抢之前，还递一张纸条给店员「请你不要紧张，我也是第一次，我不想伤害你，等我上车后再报警」，最后拿走2万元（约2800令吉）的现金及6000元（约843令吉）的游戏储值卡离开，台北地检署调查后依恐嚇取財罪起诉。

《苹果日报》报导，这名40多岁的连姓男子，因为失业又欠下债务，为了躲避债主，连家都不敢回，由於与相依为命的女儿已没钱吃饭，连男於是在今年3月间某日凌晨，带著一个包包走进台北市中山区的全家便利商店，见到四下无人后，就从口袋拿出一张摺起来、比A4略小的纸张，紧张地交给男店员。

据了解，连男在纸条上写著：「小哥：我女儿很可怜需要钱过生活，所以麻烦你等我走再报警，我愿意用我的自由来换女儿的生活费，我不想伤害你，我袋子里有一把开山刀，求你帮助我，这对你没差，你一样上你的班，所以把钱大钞、小钞都给我，请你不要紧张，我也是第一次，我不想伤害你，等我上车后再报警。」

店员见连男神色慌张，怕一旦激怒他真的会做出傻事，就听他的指示开起收银机，最后连男拿走2万元的现金及2张3000元的游戏点数后，快速离开超商搭计程车离去。

警方接获超商报案后，循线將连男逮捕到案並移送台北地检署侦办，连男到案后表示真的很后悔，他也不想这么做，只是小孩没钱吃饭，才会出此下策，他还供称，他从来没做这种事，这是他的第一次。检察官听了他的话后，查了一下確实没有连男的前科记录，因此劝他为了小孩千万不要再犯错，仍依恐嚇取財罪將他起诉。