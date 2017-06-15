（本报古晋15日讯）民主行动党实旦宾区国会议员陈国彬指出，本身在国会得到答复，即实旦宾选区至少有200万令吉拨款，充作各社团、清真寺及庙宇等活动开销，惟国会并未交代拨款运用在何处。

他指出，虽然选区还拥有基本设施拨款，但国会中并没一套透明制度告知国会议员拨款运用于哪方面。

他炮轰，既然国会声称有给予拨款，为何人联党在执政50多年后却还一直误导人民，尤其是靠近选举时都会看到人联党误导人民说反对党选区没有拨款，此举简直是威胁人民投票给他们。

他认为，人联党若真的关心人民就应协助人民恢复健康民主制度，而不是作为国阵帮凶把整个国家的民主制度给弱化。

他今早联同行动党州议员杨薇讳及党员们巡视古晋史打博路的沟渠后，向媒体发表上述谈话。

俞利文：到底谁才说真话？

另一方面，杨薇讳也指出，美里市长兼人联党埔奕支部主席俞小珊在5月15日刊登的报章时宣称，无论选区是在野党或执政党胜出均享有基本设施的公共拨款。

但是，砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤及峇都吉当区州议员罗克强却宣称没有拨款，言论自相矛盾。因此，沈桂贤及罗克强需对此交待，并且认真的解决民生问题。

民主行动党砂州主席张健仁特别助理俞利文则发出疑问，为何俞小珊及沈桂贤隶属同样政党，但在拨款课题上却言论不一致，到底谁才说真话呢？