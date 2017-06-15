印尼一名没有双手的妇人鲁西达不向命运低头，高中毕业后努力学习拍照摄影。如今她以自由摄影师的身分谋生，还曾受前印尼第一夫人邀请参加国家美术馆的展览。

《雅加达邮报》（Jakarta Post）等媒体报导，鲁西达（Rusidah）出生时与常人无异，十分健康。但是，她在成长过程中生了一场大病，不得不截肢，失去双臂。

不过，鲁西达拒绝向命运低头。1989年，她自中爪哇普沃勒佐县（Purworejo）的高中毕业后，前往梭罗的残障者康復中心继续学习。她在那里学习如何拍照摄影。

离开康復中心后，鲁西达决定回到普沃勒佐县的老家生活，並开始以自由摄影师的身分谋生。

不同於一般人的拍照方式，鲁西达使用的是一台改造过的特殊相机，她经常被邀请在婚庆和政府活动上拍照。

鲁西达回想当初，一开始，她只能带著自己拍照作品，挨家挨户寻找购买相片的客户，起初人们还怀疑身障的她能否拍照。

不过，这並没有让鲁西达打退堂鼓，鲁西达总是用实际拍出来的相片说服人们。渐渐的，她在摄影圈闯出名声，不只在家乡普沃勒佐县，在印尼其他地方也很有名气。

因为出色的摄影技术，2011年，当时的第一夫人阿妮（Ani Yudhoyono）邀请鲁西达参加位於雅加达的印尼国家美术馆的展览。

此外，鲁西达也经常受邀出现在电视秀节目上分享生命经验。

即使现在人们已经习惯用手机拍照，但摄影技术在鲁西达的生活中扮演重要的角色，依然有许多客户等待她来拍照。