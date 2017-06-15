（宜力15日讯） 祝融凌晨造访宜力一间双层排屋，一对母女受困在楼上房间无法逃生，结果双双因吸入过量浓烟命丧黄泉，悲惨遭遇让人心酸。

这对不幸母女分別是泰国籍的孟拉诺汪（44岁，割胶工人）及年仅12岁的张丽英，孟拉诺汪的丈夫张富祥自4年前癌症病发去世后，便身兼多职，靠微薄收入与女儿相依为命。

这起意外是于週四凌晨3时30分，发生在宜力广华花园（Tmn Sinaran）的一间住家。

火患首先从失火单位楼下中间部分烧起，並蔓延至楼上，据瞭解，屋子事发时曾传来巨响，惊动附近的邻居，邻居出外探察情况时，曾目击女童张丽英站在客厅门口呼救。

附近邻居同时听见死者住家传出敲打墙壁及哭声，但基于大量浓烟冒出，邻居也爱莫能助，无奈等候消拯员赶到时，女童的哭声也逐渐消失。

目击者说，附近民眾多次尝试破门救人，奈何住家铁门有多重门锁以致抢救不成，只能等候宜力消拯局前来施救，惟在消拯员及救护人员赶抵时，母女已被浓烟熏死窒息。

据悉，女童的臥尸地点靠近主人房的房门，相信是从客厅逃回臥室时，吸入大量浓烟而窒息倒在房门旁，泰国籍母亲则倒在靠近床垫。两人的身体没有烧伤痕跡。

宜力警区主任依斯迈仄依萨警监受询时说，警方在凌晨3时35分接获公眾投报，消拯员成功扑灭火势后在屋內发现一对母女的尸体，遗体已被送往宜力医院太平间解剖。

事发后也赶到现场了解情况的霹州消拯局局长拿督雅哈亚劝告民眾在装设铁花时注意安全措施，確保门窗的钥匙放在安全及伸手可及之处。

母女生活穷苦

不幸葬身火海的母女生前生活穷苦，泰籍妇女与丈夫结婚10多年，12年前就租住失火的住家，在板厂打工的丈夫去世后，死者就独力撑起家计。

年仅12岁的独女张丽英为大马公民，生前在宜力峇都鲁亚新村华小就读六年级。

屋主刘国鸿（46岁）今早前来火患现场瞭解火患情况后，向记者道出母女俩生前的生活状况。

他表示，广华花园已有20多年，他是在8个月前向前屋主购买这间住家，由于该对母女家境贫穷，所以他继续以每月300令吉出租给她们，也没有调高租金。

他说，女死者非常勤劳，除了替人收割树胶，同时也兼做清洁女工，上门替人打扫住家，对她们这次遭遇感到同情。

峇都鲁亚新村华小校方表示，校方瞭解张丽英的家境贫穷，因此，在清寒子弟基金、援助金计划、免费食物、免费贷书、善心人士到校捐助等计划及申请，都会优先给张丽英。同班同学对张丽英的不幸遭遇都感到悲伤。

也是宜力广西会馆查账的黄汉华说，该会馆有一项佈施基金，每年都会佈施给贫穷及有需要人士，遇害的泰籍妇女是其中一户受惠者。

邻居：浓烟太大，无法靠近

「浓烟太大了，我们根本无法靠近，当浓烟减少后，却发现女童已不在客厅了！」

女死者的邻居黄汉华（54岁）指出，周四清晨3时许听被屋外的吵杂声惊醒，当时听到小孩的呼救声，还以为是有小孩被人捉走，惟他开门看情况时，惊见女童站在客厅门口。

当时他连同其他邻居衝过去失火住家，尝试救出该对母女，由于屋內传出大量浓烟，所以他们无法靠近，直到浓烟渐渐减少后，却发现女童已不在客厅。

经营茶室的邻居黄女士指出，平时凌晨时分，隔壁都会传来哭泣及敲打墙壁声，她对此並不感到奇怪，今晨的情况她也不以为然。

直至屋外传进来一股烧焦味，她才感觉情况不对劲，走出屋门察看情况，竟发现死者住家大量冒烟，该名女童则在客厅哭泣，她急忙叫醒丈夫救人。

她指出，据瞭解，这对母女被发现时，尸体是被被单覆盖脸部。