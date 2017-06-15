（香港15日讯）香港消费者委员会（消委会）测试25款午餐肉及8款罐装或瓶装香肠样本，发现大部分均属高钠、高脂肪，恐有损健康；当中广受消费者喜爱的「梅林」优质午餐肉（昌辉）被验出含有兽医学的药物，导致食用者產生过敏反应。

当地媒体报导，消委会周四公佈相关报告指，「梅林」午餐肉样本中检出兽药残余物磺胺类（sulfonamides）抗生素磺胺二甲嘧啶，含量达每公斤199.3微克。

消委会发言人说，一个60公斤的成年人每日吃约15.1公斤（相等于38罐）该午餐肉才达到相关限量，即一般情况下应不会因食用午餐肉而超越摄入限量。惟仍要留意对该药物的过敏反应，少数人在进食后会出现面部、口腔、舌头出皮疹和肿胀。此外，亦会增加人体內抗药性细菌存活的风险。

香港消费者委员会经过测试，发现產自上海的「梅林」优质午餐肉（昌辉）被验出含有兽药残余物。

不过，据「梅林」优质午餐肉（昌辉）的代理商向消委会提供相关测试报告，表示有关產品没有验出磺胺二甲嘧啶。

此外，25款午餐肉样本的钠含量每100克由含517毫克的「古龙」午餐肉，到1180毫克的「759阿信屋」午餐猪肉不等，差异较大，最低与最高的含量相差逾倍。若以钠含量最高的「759阿信屋」午餐猪肉计算，每日进食约半罐（170克）便已达世卫建议的每日摄入量。

自2015年世卫將午餐肉、香肠等加工肉类食品，归类为第1组致癌物。消委会提醒，进食这些加工肉类產品，应注意进食量，以免摄入过多钠等，也助减低患上结肠直肠癌的风险。