（本报诗巫15日讯）一名14岁男学生自2015年8月开始至今，疑遭42岁男老师鸡奸超过50次，如今在忍无可忍的情况下，才把此事告诉其他老师，警方接获投报后，昨日已将该名42岁老师逮捕。

沐胶警区主任詹米尔班哓昨日接受媒体的询问时表示，是名现年14岁的男学生，自2015年8月至12月在加帛就读小学时，就开始遭该名42岁男老师在老师宿舍和旅馆内鸡奸多达20次。

而在去年一整年，男学生则遭该名男老师在诗巫格盟央的一间屋子里，先后鸡奸约30次之多。如今该名男学生已入读中学，而在沐胶就读时，相信经常被该名男老师邀约到当地的廉价酒店内过夜。

此外，该名男学生还向警方申诉，单在今年2月至5月，他在沐胶就已遭该名男老师鸡奸多达5次。

这名学生在此之前都一直不敢把此事告诉让其他人知道，因为害怕这名老师会对他不利。一直到近日，当他再也无法忍受时，他才把此事告诉予其他的老师，过后再向警方作出投报。

目前，该名男学生已被送往医院检查。而涉案的该名42岁男老师，则于昨早在加帛一间内陆的学校内遭警方逮捕。

被捕的该名42岁男老师，今日已被押往沐胶警局以作出调查，并获沐胶法庭批准7天的扣押令。同时警方目前将援引刑事法典第377条文来调查此案。

诗巫警区主任塞夫巴哈里今日受询时则表示，基于此案曾在诗巫发生，因此诗巫警方将按照一般的正常程序，在沐胶警方调查完毕后，预计将把该名42岁老师押往诗巫调查。