（吉隆坡15日讯） 雪隆董联会改选倒数两天，已领导雪隆董联会多年的现任主席叶新田和署理主席邹寿汉將迎来严峻挑战，而在每票必爭的情况下，吉隆坡区代表的票源或成最后关键。

据了解，「整合团队」积极走访各区后，获得各校董事代表们的积极反馈，已將之前多个原本属於叶邹的票源拉了过来。

消息指出，尤其是巴生和乌鲁冷岳区原本属於叶邹的最大票仓，目前已有过半的代表或会支持「整合团队」，让叶邹的选情进一步告急。

据了解，「整合团队」在雪邦和瓜拉冷岳区也绝对佔有优势，而八打灵区也略胜叶邹的团队；至於乌鲁雪兰莪和鹅嘜区，优势则在叶邹那边。

不过，选委会此次共取消了33名代表，初步估计，这33名代表中约有28名代表是支持「整合团队」，对该团队的打击不小。

因此，消息认为，吉隆坡区约200名代表的票將成最后关键，决定最后由哪个团队来领导雪隆董联会。

备受瞩目的雪隆董联会改选进入最后衝刺，选情也越来越激烈，两派人选皆倾尽全力拉票，以获得代表们的支持。

而雪隆董联会已在2013年起，將两年一次的改选改为4年一次，而今年的改选也全面开打，战情比2009年还要激烈。

以循人中学署理董事长蔡庆文为首的「整合团队」来势汹汹，全力出击此次的改选，挑战叶邹领导的当权派。

「整合团队」自2月开始以来，就马不停蹄地走访雪隆各区，与华校董事积极交流，同时也主张停止內耗。

而由叶邹领导的「捍卫华教团队」虽然面对严峻挑战，但也不甘示弱，虽然鲜少走访各区拉票，但也通过出版小册子、举办辩论会、登广告等，大打宣传战。

此外，两派人士也尽遣大將出战雪隆董联会改选，丝毫不马虎。

在「整合团队」的45名候选人当中，就有26名是雪隆华校的董事长或署理董事长；而在「捍卫华教团队」中，也有2/3是原任委员，另外1/3则是新脸孔。