（本报古晋15日讯）小学生疯迷“斗Pokemon GO橡皮擦”小游戏，一些文具铺开始卖断货，甚至有小学食堂抬高比市价贵超过3倍价格，“高价”将神奇宝贝橡皮擦卖给学生！

小孩们的一些小游戏原本无伤大雅，就像儿时一起玩过弹珠、相思豆一样，留下美好的童趣童忆。然而，小游戏如果得花钱去买“筹码”，甚至分分钟被暴利榨干零用钱，那又不是小游戏那么单纯了。

玩“斗Pokemon GO橡皮擦”游戏，必备的自然是印有神奇宝贝的橡皮擦，这也让它近期瞬间火红起来！

记者今早到市面了解情况，走访6家文具铺，发现有的早已卖断货，而相似但不同图案的橡皮擦则无人问津。

价格方面，零售1个20仙，一小盒48粒装则介于4令吉50仙至5令吉50仙。令人吃惊的是，经查证有小学食堂竟以一小盒16令吉卖予小学生！

换句话说，是比市价贵了3倍左右，许多父母为此气得跳脚！

不少家长反映，最近发现孩子们零用钱并不是用来买吃的，反而花在橡皮擦上。而买到了橡皮擦不用来擦，倒用作玩游戏的筹码。搜一搜1个孩子就有一两百个，甚至更多该橡皮擦，这实在令家长们头疼不已！

也有家长认为，小学食堂不该因橡皮擦热销，而提高价格来销售，从中牟取暴利！

据记者的观察，那些其实只是普普通通的橡皮擦，且品质不高，用来擦笔迹也不够干净。

“斗Pokemon GO橡皮擦”游戏是么东东？

玩法是孩子们用橡皮擦与对手对弹，即用手指点橡皮擦让其弹起，如果一个橡皮擦成功盖在另一个上面，就代表赢了并可没收对方的橡皮擦。

趣味的小游戏，如今却形成另一股不良风气，看来是玩过了头！