（首尔15日讯）韩国前f(x)成员雪莉（Sulli）退团后话题不断，尤其是她常于Instagram贴出受爭议的照片，行为大胆脱序，让粉丝相当傻眼。她日前去参加G-Dragon（GD）的演唱会时又出包，竟在贴文中直接標出GD的私人Instagram账號，引发爭议。

雪莉10日参加完GD的演唱会后，像个小粉丝一样跟现场的海报合照，她伸出手指著背板上「权志龙」3个字，隨后將照片发上Instagram，但除了標出对方的公开帐號外，她竟把GD的私人帐號也標了出来，虽然该帐號设定为不公开状態，但也引来不少粉丝留言挞伐，认为她非常不尊重隱私权，但也有人护航，表示两人在私底下就是朋友，標示私人帐號並无不妥。

雪莉公开GD的Instagram私人帐號引发爭议。

GD私人账號曾遭盗

事实上，雪莉过去曾因为跟GD戴过同一款银戒，在Instagram上传的自拍照又疑似是搭乘同一航空公司飞机，两人的緋闻因此传开，不过不久后双方经理人公司皆出面否认，但表明两人私下確实有些交情。

这回雪莉直接公开GD的私人帐號之所以遭网民挞伐，恐怕是因为该组帐號先前就曾遭盗用，当时外流出和日本女星小松菜奈的泡澡照进而爆出緋闻，隨后才锁为不公开。不去打扰偶像私生活也成为粉丝间的小默契，如今被雪莉公开標出，才会令大家感到不满，即使两人是好友，但还是要尊重彼此的隱私。