（香港15日讯）吴綺莉近月因女儿卓林交友问题导致母女起衝突，难免令吴綺莉心烦憔悴，早前卓林出院返回家里，两人重修旧好，再度互相关心。

放下心头大石的吴綺莉重新出发为事业拼搏，今天以代言人身分出席美容活动。为了这次活动，她已做好准备。她先到美容院，之后又试穿多款公主风裙，脚踏10公分高跟鞋的她，尽秀纤幼美腿。

吴綺莉今天放下长髮，以露肩裙高跟鞋现身美容中心活动，充满女人味。她直言平日少保养，最近勤敷面膜反而爆痘痘。

谈到吴卓林与网络红人A小姐过从甚密，吴綺莉表示女儿已17岁，不能管她认识朋友，亦不知两人是否拍拖，但A小姐並非母女吵架的导火线，问题是累积出来。不过，吴綺莉坦言不介意女儿是否同性恋，只要找到一个疼惜她、照顾她的人便足够了，更笑指若女儿突然怀孕的话，自己会更惊嚇。

她也透露现在要积极工作、多装扮及运动，振作起来才可以帮助女儿吴卓林，她说：「如果我累垮了，她更加撑不住，不可以大家一起倒下。」她直认女儿有情绪病，现有吃药及向社工諮询：「首先她是单亲家庭成长，是一个情况特殊的单亲家庭，我撑得住不代表她也是，是我亏欠了她，一直忽略太多她的感受。」

吴綺莉坦言要积极工作，振作起来才可以帮助女儿卓林。

问到吴綺莉是否积极戒酒？她直言已滴酒不沾，以示自我反省的决心，亦希望卓林没有藉口再批判她。她直认看到女儿自残很伤心，但不会怪责她，皆因是自己对不起她，亦有当面跟卓林说对不起。