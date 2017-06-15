（香港15日讯）陈奕迅出席有分主演的电影《臥底巨星》造型拜神仪式，还有近日凭黄蓉一角人气急升的李一桐、李荣浩、陈国坤及刘浩龙等。陈奕迅在戏中饰演武打巨星，更特地为电影进行操练，让他说最难的是没有功夫底子，寧愿捱打也不想伤人。

穿上一身粉红色唐装的陈奕迅相当吸睛，但他笑言设计师所设计的戏服大部分都是粉色，並形容「很姣」。问到陈奕迅可有为角色练功夫？他苦笑辛苦过真打又说，「寧愿捱打，始终打人压力很大，会不好意思，被打只是痛一下。」

李一桐不怕杨丞琳吃醋

隨后，陈奕迅即场示范耍拳，他形容收拳那一刻很辛苦，记者笑他的动作甚有成龙影子，他坦言从小看对方的戏，或多或少都有他的影子。问他可担心被指丑化对方？他即谓：「绝对没有这个动机，如果有也是不自觉，绝对不是故意的。」

而李荣浩则表示为了拍电影，这阵子会留在香港，他与陈奕迅都是音乐人，两人不用拍摄时，都会谈音乐，希望日后在音乐上有合作机会。

李一桐表示她首次参与电影演出，於戏中饰演开朗活泼的女演员，自言与真实的她很相似。她大讚陈奕迅、李荣浩和导演谷德昭等人都很好相处。她透露於戏中分別会与陈奕迅和李荣浩有感情戏，笑言：「大家敬请期待我的亲热戏分，有深情的也有搞笑的。（不怕李荣浩女友杨丞琳吃醋？）只是工作而已，不一样的，她可以隨时来探班。」问到还想跟香港哪些演员合作？她说：「有很多，梁朝伟、梁家辉、张家辉和刘青云等，多到数不完。」对於深受香港的粉丝支持，李一桐表示很感激也很感动，希望有多些机会可以跟粉丝见面。