昨天（14日）是小S（徐熙娣）的39岁生日，她在面子书放上酒后落泪告白201秒影片，泪诉「我不知道上辈子做了什么好事，这辈子可以获得这么多人的祝福，我由衷的感谢你们，所有祝福我或者是不祝福我的人，全世界我都希望你们每一个人都可以平安，幸福我不敢说，可是拜託就是平安，每一个人都可以获得你们想要的人生、想要的生活」，期间她不断的落泪，也不断的擦鼻涕，真情流露及难得的真心感谢，让网民都十分感动。

小S昨也承认自己有喝酒，称「也许我是喝太多了吧，可是以我平常的水准，这还不算太多，因为我还可以凭自己的力量走回家」，但她仍酒后吐真言表示自己很討厌过生日，尤其是39岁一个莫名其妙的年纪，「我很討厌別人送我蛋糕、送我礼物，因为我討厌纸袋还有纸盒，但是还是会有很多人送我礼物，可是我看到的时候还是很感动」。

在她39岁生日当天的最后2小时，她跟全世界人告白「我要跟所有全世界我不认识的人，莫名其妙愿意祝我生日快乐的人说谢谢，因为我也不知道我何德何能，可以获得你们的喜爱跟祝福，fxxk，这就叫喝醉吧，可是我他妈的真的没醉啊，无论如何我只是想跟你们说谢谢」。

她还透露生日最后的行程，要躺在床上看连续剧。

对生日喝醉痛哭谢粉丝，小S今下午回应：「昨天真的没喝醉耶，只是微醺而已，真的就只是纯粹想要谢谢大家，今天早上再看也没什么特別感觉，只是照镜子的时候抖了一下，因为眼睛非常肿！」

老公许雅钧和3女儿送她花、蛋糕和卡片庆生。她也上传素顏照，看得出双眼肿肿的。