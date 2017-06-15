（首尔15日讯）韩国年度大作《军舰岛》集结宋仲基、苏志燮和黄正民等大咖影星，四百多名朝鲜人遭日军残忍奴役，生活在艰辛的环境中、拼死想从「军舰岛」逃亡。几位大咖主演15日为电影宣传出席记者会，其中李贞贤为真实呈现剧中角色，暴瘦剩下36.5公斤，宋仲基为帮助她减肥成功做出的贴心举动，令她至今印象深刻。

宋仲基受访时表示，「原本並不瞭解有关『军舰岛』的歷史，反而是通过综艺节目《无限挑战》才真正瞭解。」他坦言，「对於自己当初不认识感到很羞愧，拍摄时亦都令自己充满压力，同时亦都自言这次能与这班工作人员合作，觉得是一次很宝贵的经验。」

眾演员拍摄《军舰岛》期间，都纷纷减肥以呈现最佳效果。

李贞贤爆暖心举动

李贞贤在《军舰岛》里饰演沦落成日军慰安妇的角色，她身材娇小、体型瘦弱，为了更完整呈现主角的外型，她被要求减肥，「从43公斤减到36.5公斤，原本就很瘦还要再减肥，其实很困难。」不过，在看到其他演员也很认真的减肥，甚至有人瘦了20至30公斤，让她更有继续加油的动力。

李贞贤

谈起剧中演员同甘共苦减肥的过程，李贞贤曝光宋仲基私下贴心的举动，男方每次都会准备不同的奶昔与鸡胸肉给她。为展现朝鲜人被奴役、生活环境艰辛的面貌，演员间共享铲肉方法、朝著同个目標努力，就连苏志燮和黄正民都为戏剧瘦了不少。