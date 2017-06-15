（台北15日讯）西洋天后「小甜甜」布兰妮（Britney Spears）13日晚间在南港展览馆开唱，在台上与男友上演SM剧情让粉丝嗨翻，不过演唱会结束后，有网民在网上爆料，指许多观眾在开演后才进场，霸佔走道站著不走，因此挡住后方观眾视线，还有观眾在演唱会现场喝酒、拿手机录影直播，愤怒写下：「真是史上看得最火大的演唱会！」而主办方IME对此也无奈回应。

睽违18年的布兰妮首度在台湾开唱，烟雾中，她热舞现身，一连演唱《Work Bitch》、《Womanizer》、《Break The Ice/Piece Of Me》炒热气氛。歌迷將演唱会现场挤的水泄不通，布兰妮开场后，歌迷兴奋往前衝，使得演唱会会场有些动乱。

然而，网民对布兰妮演唱会现场秩序大为光火，不只不少观眾迟到，进场后上百人塞满延伸至舞台区的走道，罔顾坐著买高额票价的观眾权益。有人还站在椅子上拍照、录影。原本座位在后方的观眾跑到前面站著看演出，工作人员劝阻依然不听，还理直气壮回呛。

观眾在布兰妮演唱会喝酒，並拿手机开直播。

主办方IME感无奈

舞台区前有两条走道，也被后来进场的观眾完全挡住，甚至还有人把啤酒带进场馆，全程开手机直播，工作人员劝阻3次之多，才悻悻然放下手机。该名发文网民愤怒表示，不少买1680元台幣（约240令吉）门票的粉丝衝到舞台前，站在要价7680元台幣（约1094令吉）的VIP座位走道上，气愤揭发傻眼行径是「把乖乖买票的人当白痴」，也认为主办方对於座位及动线欠缺完善规划。

对此，主办方IME回应媒体，对於粉丝不断往前衝、站在走道挡住视线，工作人员有多次柔性劝导，但依然阻挡不了粉丝，最后工作人员甚至手牵手组隔一般歌迷闯入VIP区，「其实该拉的线、该劝导的我们都有做，但我们只是口头上劝导，许多歌迷不理不睬，其实我们也非常无奈，之后遇到此种状况，会在多做详细的规划。」