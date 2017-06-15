（三藩市15日讯）弗吉尼亚州枪击案发生两个小时后，三藩市的联合快递服务公司（UPS，又称优比速）仓库兼客户服务中心也传出枪响，一名送货司机向仓库內的员工开枪，造成3死2伤，枪手则在与警员对峙时举枪自杀。

事件发生在当地时间周三上午9时左右（大马时间周四凌晨12时许），该名司机在仓库朝数名员工开枪射击。

三藩市警察局助理局长查普林在记者会上通报，警员进入这处设施后，与枪手对峙，枪手隨即开枪自杀。

警方在现场查获两支手枪，並已確认枪手是三藩市一名亚裔男性居民Jimmy Lam，但动机未明。查普林又指，警方不认为这是一起恐怖袭击事件。

据称，还有5人在躲避枪击时受轻伤。

UPS投资人关係部门主管冈特说，受害者和枪手都是公司的司机。枪手是在这些员工举行每日上午的例行会议时开火。

空军基地枪击虚惊

而在当天当地时间下午3时15分（大马时间周五早上6时），位于三藩市东北90公里的索拉诺郡费尔菲尔德县特拉维斯空军基地，也惊传枪响，一度宣佈封锁。最后证实是虚惊一场，並解除封锁。

特拉维斯空军基地的发言人利德霍尔姆称：「我们收到消息，基地的紧急人员接获枪响通报赶赴处理。然而，没有发现枪手，基地不再封锁。」

他表示，警报声响起后，军官呼吁这座基地的所有人员、家属和退役人员寻求庇护，或者避免前往该地。

该空军基地也在官方面子书更新消息表示，枪响事件证实是虚惊一场，基地解除封锁。贴文指，虽然在基地同日间安排了演习，但这次事故並非演习一部分，並呼吁附近公眾逗留室內及锁紧门窗，所有人不得进出基地。

其后有目击者向当地传媒表示，官员向他们称，疑有枪手在潜伏在基地內的购物广场，要封锁基地应变。