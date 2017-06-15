（华盛顿15日讯）美国弗吉尼亚州一个国会棒球训练场，当地时间周三早上（大马时间晚上）突然传出数十声枪响，至少4人受伤，其中包括国会眾议院多数党（共和党）党鞭斯卡利斯，且情况危急。枪手后来因枪伤死亡。

弗吉尼亚州就在首都华盛顿附近，枪击事件发生后，华盛顿警方立即增派警力加强了首都地区警戒。

共和党联邦眾议员德桑蒂斯在福克斯新闻臺说，案发前「有个傢伙……向我们走来，询问这儿的人是共和党还是民主党。这真有点古怪。他隨后走向（事发）区域，一切就发生在那儿」。

斯卡利斯臀部被击中，另外3名伤者包括两名华盛顿特区执法官员，以及得克萨斯州共和党联邦眾议员威廉姆斯的助手。

事发生时正和斯卡利斯等人打棒球的共和党联邦眾议员布鲁克斯说，枪手躲在棒球场边的休息棚后面开枪，「看上去是一名白人男子」。布鲁克斯本人没有受伤。

在场的共和党联邦参议员保罗说，枪击案发生时，他听到数十声枪响。在场的人或趴在地上，或奔向篱笆寻求掩护。「如果不是（华盛顿）特区警察在场，会是一场杀戮。」

美国总统特朗普周三到华盛顿的治疗之星（MedStar）医院中心，探望遭到枪击受伤的眾议院共和党党鞭斯卡利斯。他准备乘车离开医院前，向媒体记者挥手致意，但脸色凝重。

中枪议员危急

美国执法部门已確认，枪手是66岁的白人男子霍奇金森，他来自伊利诺伊州，拥有一家房屋检验公司。从霍奇金森在社交网站上发佈的信息可以看出，他是特朗普的强烈反对者，曾在社交媒体上指责特朗普是美国的「叛徒」。

此外，霍奇金森去还曾以志愿者身份，参加民主党总统竞选人桑德斯的竞选活动。桑德斯说，他「对这一可鄙的（袭击）行动」表示最强烈的谴责。

负责调查枪击案的美国联邦调查局（FBI）官员斯莱特在一个记者会上说，目前判断枪手的动机还为时过早，不能断定枪手以共和党国会议员为袭击目標，也不瞭解枪手是否有政治动机。

斯卡利斯被送到治疗之星（MedStar）医院中心治疗，並已接受手术，但伤势依旧危急。

美国国会两党党鞭的主要职责，是协调本党各选区议员利益、確保本党议员都能参与投票並且在投票时团结一致、形成政治合力。作为共和党党鞭，斯卡利斯是眾议院共和党排名第3的领导人。