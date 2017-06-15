（华盛顿15日讯）共和党眾议院党鞭斯卡利斯遭枪手开枪击中受伤，美国总统特朗普事后发表逾4分钟的演说，呼吁国家团结。

特朗普在白宫发表的演中说道：「我们或许有分歧，但在这个时刻，我们都记得每一位在国家首都工作的人，都是爱我们国家的。」他又称：「我们都有幸成为美国人，而我们的下一代都应该在一个安全和平的国家成长。当我们团结、为共同的目標努力，就会变得最强大。」

有白宫官员表示，为特朗普草擬讲辞时，他十分著重自己的態度。该官员说：「总统（特朗普）希望以最合適的语气，在此时俘获国民的情绪，让大家团结。」

特朗普周三的讲话，有別以往屡惹爭议，贏得民主共和两党一致讚赏。有民主党人表示，特朗普及其团队予人的態度，是会认真严肃处理枪击事件，亦有曾为前总统奥巴马工作的官员认为，特朗普的处理手法恰到好处。

前总统小布什的白宫发言人麦克莱伦更讚扬，特朗普传递的信息正確「在这些时刻，总统要做的便是团结各方，安抚国民。」

特朗普在事后也偕同夫人马拉尼亚，前往医院探访斯卡利斯。特朗普之后在社交网站推特发文表示：「眾议员斯卡利斯是个很棒的人，现在病情危急，但他是一名如假包换的斗士。为史蒂夫（斯卡利斯）祈福！」