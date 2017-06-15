（布城15日讯） 联邦政府决定，旅游税依照原定的计划落实。

虽然这项措施一度引起砂拉越及沙巴州的反弹，砂拉越更因此退出大马旅游局，但副首相拿督斯里阿末扎希在週四宣佈，旅游税措施照跑。

同时，大马旅游局主席拿督萧家伟也指出，旅游税7月1日在全国推行，砂拉越及沙巴也不例外。

副首相拿督斯里阿末扎希表示，一度闹得沸沸扬扬的旅游税课题，已获得妥善的解决方案，政府也决定，继续执行旅游税措施。

他说，旅游税的决定是在国会中通过，这项措施將会照跑。

他指出，首相拿督斯里纳吉昨日主持的內阁会议上，已解决东马和联邦政府在旅游税上的意见分歧，因此，无论是联邦政府或州政府领袖，都不会再公开谈论此课题。

阿末扎希今日主持伊斯兰教教育及教育协调顾问机构（LEPAI）的伊斯兰教育改革活动闭幕礼后说，砂拉越州政府宣佈退出大马旅游局一事时，这只是一时之间，「气在头上」的结果。

「这没什么啦，当时只是气在头上。」

无论如何，阿末扎希没透露昨日內阁会议的內容，仅表示，基于这项政策已在国会提呈，因此旅游税会继续执行。

当媒体进一步询问，政府是否说服砂拉越收回退出大马旅游局的决定时，阿末扎希说：「当我说这个课题已解决，就代表已经解决了，不要再问下去，也不要挑起这个课题了。」

他披露，昨天私底下曾与砂拉越和沙巴首席部长会面。

「这一章已经结束，让我们掀开新的一章。」

阿末扎希（左3）高举手中的伊斯兰教教育改革议决。左2为教育部长拿督斯卡玛哈兹卡力；右起为伊斯兰教教育及教育协调顾问机构（LEPAI）主席尤索夫诺和首相署部长加米尔。

根据吸引力分配拨款

他指出，儘管各州属所能贡献的旅游税不一，但政府会根据旅游区的吸引力来分配拨款，以推广当地旅游业，而不仅是根据州属税收来拨款。

「有些州属所收取的（旅游）税很少，但有些州属能贡献很多税。但旅游款项会用作推广旅游產品，不只是根据州属，而是旅游產品的领域或吸引力。」

《2017年旅游税法案》是在今年4月获得国会通过，当时所有国阵国会议员，包括东马议员，都一致支持法案的通过。这项法案正式生效后，关税局也在本月6日发文告宣佈，8月起落实旅游税。

但旅游及文化部长拿督斯里纳兹里在2天后表示，旅游税提前至7月1日在全马落实，即所有酒店业者均需要向住宿者征收2令吉50仙至20令吉不等的旅游税。