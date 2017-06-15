（里士满15日讯）美国弗吉尼亚州国会棒球训练场枪击案中受伤的眾议院共和党党鞭斯卡利斯，手术后情况依旧危急。家人说，知道枪手对选举结果不满，但未料到会发生枪击。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，路易斯安那州联邦眾议员斯卡利斯，是2011年1月时任民主党籍亚利桑那州联邦眾议员吉福德在图森一场国会活动中头部中枪以来，首位遭到枪击的国会议员。

吉福德在斯卡利斯遇袭后立即在社交网站推特发文：「我的心今天、每一天，都与前同事、他们的家属幕僚，和美国国会警察、公务人员和英雄们同在。」

51岁眾议员斯卡利斯臀部中弹，送往治疗之星（MedStar）医院中心动手术后，病情依旧危急。

斯卡利斯被视为共和党明日之星，在党团內死板不知变通的保守派之间，斯卡利斯扮演桥樑角色。

斯卡利斯也是美国步枪协会的狂热支持者，他的官网写道，斯卡利斯「会继续奋战，捍卫第二修正案赋予每位公民的拥枪权」。

斯卡利斯曾任软体工程师和行销主管，1995年当选路易斯安那州眾议员。后来他短暂担任州参议员，2008年贏得国会席次，前往华府发展。此后，斯卡利斯一步步往上爬，很快就靠著在保守议题上的著力建立名声。

第3任国会议员期间，斯卡利斯当选保守派共和党研究委员会主席，这是一个超过160名共和党眾议员组成的团体。

共和党研究委员会在刪减预算与赤字的辩论上，扮演重要角色，但因提议党高层反对的方向而招致批评。

2012年11月贏得共和党研究委员会主席之后，斯卡利斯表示，为制定保守法案，想把领导阶层尽可能地拉向右倾。

两年后，他当选共和党党鞭，隨即卸下共和党研究委员会主席一职。