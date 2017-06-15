（伦敦15日讯）英国首都伦敦西部发生大火的24层公寓，死者增至17人，仍有37人留医，17人危殆。火灾原因仍在调查，警方指大火与恐怖主义无关。不过有消息指，伦敦消防部门早在10多年前已警告，大楼外墙物料存有安全隱忧，矛头直指地方政府置若罔闻，才令悲剧发生。

烧毁的「格伦费尔塔」，位於伦敦西部北肯辛顿，建於1974年，楼內包括120套公寓，据报住了200多人。

英国伦敦公屋住宅「格伦费尔大楼」昨日发生大火，事后有传媒揭发，伦敦消防部门早在10多年前已警告，大楼外墙物料存有安全隱忧，翻新后成效仍然存疑，矛头直指地方政府置若罔闻，才令悲剧发生。由於市內数以万计楼宇亦用上同类外墙物料，不少消防专家促请当局，即时全面检討有关楼宇的安全风险。

据英国《每日电讯报》报导，早於1999年，当局已知悉大楼的外墙物料存在安全隱忧。虽然地方政府於2015年，斥资1000万英镑（5357万令吉）为大楼进行翻新工程，在外墙特別加上隔热层，但成效存疑。

负责人答不出成分

据悉，负责工程的公司现已倒闭，负责人则发表声明指，工程符合所有的楼宇规定，但受访被问及外墙新加的物料时，他却答不出用料含有甚么成份。

有专家指出，新加的隔热层与大楼外墙存有空间，为火焰提供一条有如烟囱的通道，让火势一直向上蔓延。

当地防火协会的技术总监格勒克寧指出，他从2014年开始已尝试游说当局，希望能检討有关大楼外墙用料的指引，並指现时的防火指引过於著重大楼內部的防火设施，而忽略了火势在外部蔓延的可能性。

据悉，大楼居民於过去4年已不断就这些安全隱忧投诉，但一直被无视。而大楼管理公司前主席在发生前两天，才向前同事重提此担忧。

有建筑师表示，现时市內有约3万幢楼宇已用上同样的外墙物料，因为如此能以较便宜而不用重建的方法，令楼宇更加耐用，却同时亦令居民置於更大威胁之下。

居民直斥今次大火並非意外，而是一场人为的大屠杀。另有媒体將今次的伦敦大火，与2014年11月的澳洲墨尔本大火相题並论。据指，在那宗造成12人死亡的墨尔本楼宇火灾，同是因为外墙物料有问题而致。