（酒泉15日讯）中国甘肃省酒泉发射中心，採用长征四號乙运载火箭，成功发射首颗X射线太空天文卫星「慧眼」。

澎湃新闻网周四报导，这也是继先前「悟空」和「墨子」两枚卫星上太空后，航太事业再进一步的表现。「慧眼」这次主要任务將是监测银河系新动態、对黑洞进一步的探索，找出至今仍是迷的黑洞成因。

「慧眼」全称硬X射线调製望远镜卫星（HXMT），其设计寿命为4年，呈立方体构型，总质量约为2500 kg，装载高能、中能、低能X射线望远镜和空间环境监测器等4个探测有效载荷，可观测1~250keV能量范围的X射线和200keV~3MeV能量范围的伽玛射线。

天地联合观测

「慧眼」也是继欧盟的XMM-牛顿卫星、美国罗西X射线时变探测器、钱德拉X射线天文臺（Chandra X-ray Observatory）和日本朱雀卫星（Astro-E2）之后，最新的上到太空X射线探测器。此次发射成功，也让中国未来对天文物理观测，从过往只能从地面窥视的阶段，大幅进展至天地联合观测。

透过鉅额成本和时间投入，中国在航太探索中也逐渐追赶上美、俄、欧盟等国家，成为一个有能力送太空人上天、並拥有自己空间站的国家。报导中指，「慧眼」卫星除了能探索黑洞和中子星外，其搭载仪器亦可观测引力波，並分析引力波来源，让人类对神秘的太空有更多的瞭解。