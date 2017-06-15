（曼谷15日综合电）大马18岁全国纪录保持人凯鲁-哈菲兹，週三在泰国田径锦標赛200公尺短跑，仅能满足於一枚银牌，无缘成为赛会双料男飞人！

来自马六甲的凯鲁-哈菲兹，週一跑出10秒31並击败2名东道主选手称霸100公尺。然而也许是受到两小时前参加4×100公尺接力赛半决赛的影响，拥有21秒01个人最佳成绩的凯鲁-哈菲兹，在200公尺决赛跑出21秒46，不敌泰国的斯里波（21秒39）。

除了凯鲁-哈菲兹外，4名跑进200公尺决赛的大马好手，包办了第二至第五名次，依次为G-阿拉文（21秒47）、阿基尔（21秒55）和佐纳登（21秒68）。

大马4×100公尺男子接力队以40秒16跑进决赛，其中一位接力队成员巴德鲁-希山，在男子400公尺决赛以47秒77摘银，不敌斯里兰卡的库玛拉治（47秒55）。

王秀美女链球摘金

此外，17岁的武吉加里尔体校中四生王秀美，在女子链球扔出57公尺49的成绩，贡献大马军团当日唯一的金牌。无论如何，这位2015年新加坡东运会铜牌得主，並不满意自己这次的表现，她今年4月曾在韩国全罗南道锦標赛创下60公尺99的全国纪录。

大马当日进账的另2枚银牌，分別来自黄秀捷（男子链球）和诺莉婭娜（女子七项全能）。