（伦敦15日综合电）据英国《每日邮报》报导，为了提高英格兰国家队的战绩，以及进一步在週末推广英超，英足总计划取消足总杯重赛，並引进冬歇期。

英超在夏季会议討论的焦点问题是电视转播，他们希望能在週六和週日增加电视转播场次，因为週末的电视观眾最多，能把他们的品牌价值全面使用。上赛季，英超曾安排了週五和週一的比赛，但这样的安排没有取得成功，而且週一晚上踢比赛不利于参加欧战的英超球队。

英足总考虑的则是国家队战绩，其中，冬歇期是一个老生常谈的问题。但由于各方的利益衝突，英超至今依然无法执行冬歇期。

然而，基于「三狮」在大赛中战绩惨淡，屡次小组赛和16强就打道回府，英足总终于痛定思痛，计划引进冬歇期，让英格兰国脚们有更多休息放鬆的时间。

为了引进冬歇期，英足总和英超谈判的最大筹码就是放弃一些週末的足总杯比赛。英足总可能从足总杯第三圈起就取消重赛，並把大部分比赛推到周中进行；这样，週末就能转播更多的英超赛事。

英超球会高层认为最终的结果將是取消足总杯第三、第四和第五圈的重赛，並引进冬歇期。但新季已不可能有冬歇期，因为英超刚刚公佈了2017/18赛季的赛程，12月和1月份的赛程依然非常繁忙，而且明年有俄罗斯世界盃，各大联赛都得提前结束。