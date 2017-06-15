（莫斯科15日综合电）本週六，2017年第8届洲际盃足赛將在俄罗斯打响，它被视为2018年俄罗斯世界盃的前哨战，將在莫斯科、圣彼得堡、喀山和索契4座城市举行。

此时距俄罗斯世界杯只剩不到1年，明年的6月14日至7月15日，2018年世界盃將在俄罗斯境內11座城市中的12座球场內举行。这是世界上最高规格、最高水平的足球赛事，也是足球员的终极梦想。目前，除了直接晋级的东道主外，巴西和伊朗已率先出线，门票还剩29张。

与世界盃一样，这不仅是洲际盃足赛首次在俄罗斯境內举行，更是首次在东欧地区举行，俄罗斯政府对其高度重视，也是对世界盃竞赛组织、安保等举办工作的一次全面检验和预演。

本届洲际盃有8支球队参赛，分为两个小组。A组有东道主俄罗斯、2016年欧锦赛冠军葡萄牙、2015年中北美加勒比金盃赛冠军墨西哥和2016年大洋洲冠军纽西兰；B组则有2014年世界盃冠军德国、2015年美洲杯冠军智利、2015年亚洲杯冠军澳洲以及2016年非洲杯冠军喀麦隆。

葡萄牙队长C.罗纳多无疑是本届洲际盃的最大牌球星，在率领国家队在欧锦赛歷史性夺冠，以及助皇家马德里拿到西甲和欧冠双冠后，C罗和尽遣精锐的葡军，虽然是首次参加洲际盃，却早已將目光瞄准了冠军。

德国主帅勒夫让厄齐尔、克罗斯、诺伊尔等球星休战，只派出一支青年军，但仍有巴塞罗那门神特尔施特根、曼市边锋萨內、阿申纳后卫穆斯塔菲等豪门球星助阵。这是「日耳曼战车」史上第三次参加洲际盃，最好成绩是第5届的季军。

与葡萄牙和俄罗斯一样，智利也是首次亮相洲际盃，但由阿申纳「大腿」桑切斯领衔的「南美红魔」放眼再成「巨人杀手」。前两届的美洲杯决赛，他们都粉碎阿根廷的冠军梦。墨西哥是本届洲际盃唯一的前冠军，也是唯一一支从未缺席过洲际盃赛场的球队。澳洲和纽西兰都是第4次参赛，而喀麦隆是第3次出征洲际盃。

在前7届赛会，巴西曾4次登顶，並完成了三连冠；法国两次折桂，而墨西哥曾在1999年夺冠。消息称，本届俄罗斯赛会很可能会是史上最后一届的洲际盃，包含著极大的意义和含金量。