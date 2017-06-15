（雅加达15日综合电）印尼羽球首要超系赛继续刮起冷风，寻求卫冕的大马男单一哥李宗伟，週四在次圈阴沟里翻船，以直落两局不敌印度猛將普拉诺伊，步上中国宿敌林丹的后尘，无缘八强。

林丹昨晚在首圈以直落两局不敌世界排名刚升上第19位的中华台北22岁小將王子维，吞下第二次交手的首败，没想到冷风今日就吹到宗伟身上。大马一哥奋战40分钟后，以10比21、18比21遭世界排名第25的普拉诺伊（25岁）毒手，欲爭取创纪录的七冠美梦，就此破灭。印尼赛自1982年创办以来，宗伟与两位印尼名宿王阿迪和道菲，以6次夺冠共享夺冠数最多的纪录。

宗伟第三次对阵普拉诺伊以来嚐到首负，成为本届赛会第3个出局的头號种子。此前，男女双打头號种子凯文与吉迪安、松友美佐纪与高桥礼华在首圈遭淘汰。这也是宗伟今年第二次在超系赛卫冕失败，4月初的大马首要超系赛，他在决赛不敌林丹。

宗伟输在速度

被要求点评此役时，宗伟的印尼籍教练叶橙旺表示：「首先，我们必须承认，普拉诺伊今天的表现的確不俗，宗伟输在速度，从头到尾都被对手牵著鼻子走。由於速度上吃亏，宗伟便无从发挥擅长的进攻手段。我们必须接受这次的败仗，摆正心態，为2个月后的格拉斯哥世锦赛作好准备。」

此外，丹麦4號种子佐根申亦被拉下马，激战三局后以15比21、22比20、16比21栽在另一位印度悍將斯里坎拍下，后者將与王子维爭一席四强资格。至於淘汰林丹的王子维，则以21比16、21比18杀退昨晚淘汰中国好手田厚威的香港猛將伍家朗。

中国5號种子石宇奇以12比21、15比21输给英格兰一哥拉吉夫。尚未登场的中国奥运冠军諶龙，以及韩国世界一哥孙完虎，崛起为男单冠军大热。

马印男双自由人陈文宏与亨拉德，以两局15比21败给中国第3种子李俊慧与刘雨辰，倒在16强。大马国羽小將诺伊祖丁与吴世飞也在週三上演一轮游。

由於丹麦男单全军覆没，刚在最新世界排名中时隔6年来升上世界第一的老牌组合摩根申与波尔和金阿斯楚普与安德斯.拉斯姆森，將捍卫汤杯冠军的尊严。

日本女双福岛由纪与广田彩花鏖战83分钟，以19比21、21比16、21比15逆转中国组合黄雅琼与於小含，也为週三落败的松友美佐纪与高桥礼华復仇。

至截稿时，大马女单独苗谢抒芽和两支混双尚未登场——世界排名躋身第十的陈健铭与赖沛君以及吴顺发与赖洁敏，但陈炳顺与白燕薇已提前晋级八强。