（亚庇十五日讯）中国河源市紫金县有意和沙巴的兰瑙县，缔结成为「姐妹县」，以让双方在各个发展领域上可以有更多的交流。

据中国紫金县委员会常委兼统战部长刘向红表示，紫金县和沙巴有许多相似的地方，虽然紫金县没有海，但是和沙巴一样有大片的森林。这次她和两位委员会代表前来沙巴进行拜访，也对沙巴的优美风景及干净的环境留下深刻的印象，并表示沙巴有许多在环保方面所展开的工作，是非常值得紫金县学习的。

刘向红今日是在马来西亚河源同乡会总会长兼沙巴客联会总会长拿督谭育良陪同下，礼貌拜会州旅游、文化及环境部长拿督马希迪，双方互相交流时这么表示。一同在场的还包括紫金县外事侨务局局长彭振宏，以及紫金县侨联主席黄甘邻等。

她也说，紫金县和兰瑙县未来可能在旅游、文化及环保方面，皆可以展开许多的交流及合作。加上这里的人非常热情，让人倍感亲切。

拿督马希迪也欢迎中国嘉宾们前来发掘沙巴的美，以及享受沙巴的干净空气。他表示中国游客来沙巴并不会感到陌生，因为许多沙巴人都会讲中文，州内甚至有中文路牌。亚庇也是一个非常安全的城市，游客可以自由到处观光。沙巴和紫金县也可以一起合作，互相宣传彼此的旅游特点。

此外他也说，沙巴也有许多中国人在本地置业，特别在政府推行的马来西亚第二家园计划下，外国人很容易就可以在本地置业。沙巴也非常重视环保及森林保护工作，州内森林面积更高达60%。

拿督马希迪也希望未来双方在互相合作下，能促进各个领域的投资。中国游客也欢迎到兰瑙发掘更多的旅游特色，特别是榴梿季节，因为全沙巴最好的榴梿，就是出自兰瑙。