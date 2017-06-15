（本报亚庇十五日讯）根据沙巴防痨协会的统计，2016年我国总共接获2万5739宗肺痨病例投报，其中沙巴比例最高，独占4953宗，还不包括非法移民病例。

上述病例当中，亚庇是州内罹患肺痨人数最多的地区。根据2016年的统计显示，亚庇区共有858宗，其次是山打根（467宗）、斗湖（425宗）、仙本那（367宗）、拿笃（309宗）和根地咬（287宗）。

沙巴州于2017年截至5月为止，肺痨病例投报为1875宗，比2016年同样时期的1984宗，减少了109宗，但亚庇区肺痨病例增加至327宗。

沙巴防痨协会主席亨利彼得摩津杜今日召开新闻发布会时表示，沙巴防痨协会非常关注本州日愈上升的肺结核病例。非正式统计数据显示，沙巴州肺痨病例于2016达到约4953宗，也是全国病例最多的州属，其次为砂拉越和雪兰莪。

他透露，由于政府的拨款杯水车薪，致使该协会在抗肺痨宣传和教导上倍感吃力。该会面对经费不足的情况之下有心无力，难以推行各项对抗肺结核病的活动。

他说：「尽管州政府有给予拨款2万5千令吉，但分发给全州18个分会后，已所剩无几了，根本没有能力去推行活动。 」

无论如何，他表示，尽管无法获得来自政府的足够经费援助，该会仍竭尽所能透过募捐来获取来自社会大众的捐助，以让该会获得经费去继续帮助有需要的贫穷病人。

亨利表示，该会冀望获得来自政府更多拨款来推行系列防范行动，以助遏制高居我国榜首的此类「死亡病症」在本州肆虐。