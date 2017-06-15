（本报亚庇十五日讯）加雅岛又有不法之徒炸鱼，被识破后落荒而逃，留下逾百公斤的炸鱼在两艘泵船上不顾。

执法人员过后清点发现，这些以炸药手段得来的鱼获多达140公斤。而被丢弃的泵船上，也发现一些作为炸药原料使用的肥料，以及潜水用具。

大马海事执法机构巡逻船是周三（6月14日）傍晚6时35分左右，在距离加雅岛约0.2海里处水域，识破这起使用炸药捕鱼的枉法行为。

该机构亚庇区主任阿当阿兹准将表示，海执船只是在上述水域进行例常巡逻时，发现2艘船身没有注册号码的泵船，摸黑在海上出没活动，形迹可疑。

他说，2艘泵船在发现执法船只欲上前截查时，马上掉头将船飞快开往加雅岛浅水方向逃逸，船上的人跳水潜逃，随之消失无踪。

「执法队员看见对方船上共有4个身影，当时似乎正往海里丢弃一些东西，于是跳水欲追捕，但对方却弃船在石滩处逃逸无踪。」

他说，执法人员随后在泵船上检查，并发现一些炸药和潜水器具，以及约140公斤重的鱼，种类繁多。

他说，案件涉及违法使用炸药捕鱼，海执局因此已经将上述泵船拖回实邦加码头，援引1985年渔业法令做进一步调查。

阿当准将表示，海执局严厉看待利用炸药捕鱼的违法行为，并会一直展开行动，歇止这等枉法恶行。